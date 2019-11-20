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Let it Go！台銀發行冰雪奇緣II銀幣

2019-11-20 14:34經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

台灣銀行11月20日起，於台灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、營業部、各分行（簡易型分行除外）及文物館，銷售「冰雪奇緣II彩色精鑄銀幣」，每枚售價新台幣2,520元。

睽違了六年後，廣受眾多大、小朋友喜愛之動畫電影「冰雪奇緣II」，於2019年11月推出續集，帶領期盼已久的影迷們，重回雪國艾倫戴爾的繽紛美景與艾莎女王的嶄新冒險。

本款「冰雪奇緣II 彩色精鑄銀幣」由紐西蘭造幣廠鑄造，每枚銀幣重1/2英兩，含銀千分之999，全球限量發行5,000枚，銀幣的主題面為冰雪奇緣主角們，聚首於綺麗繽紛的雪花下，幣面上方鐫刻「Holiday Cheer」，洋溢著歡樂溫馨的氣氛。

銀幣正面刻畫英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份(2019)、國名NIUE及面額ONE DOLLAR。

每枚銀幣均嵌於星形裝飾盒內，另附有緞帶可供懸掛於耶誕樹上。外包裝設計精緻新穎，淡藍色雪花結晶的書本，內頁並印製商品證明，不僅適合個人珍藏，亦是饋贈親友的極佳禮品。

冰雪奇緣II彩色精鑄銀幣外包裝以藍色系為主，可吊掛於耶誕樹上，成為節慶裝飾。圖/...
冰雪奇緣II彩色精鑄銀幣外包裝以藍色系為主，可吊掛於耶誕樹上，成為節慶裝飾。圖/台灣銀行提供
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冰雪奇緣II彩色精鑄銀幣主題面為電影主角彩色圖樣。圖/台灣銀行提供
冰雪奇緣II彩色精鑄銀幣主題面為電影主角彩色圖樣。圖/台灣銀行提供
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冰雪奇緣女王台灣銀行

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