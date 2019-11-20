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日盛證券「移動鎖利回測」功能正式上線

2019-11-20 11:52經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

「日盛SMART」 APP全新推出「移動鎖利回測試算功能」讓投資人從此賣股不再擔心。日盛證券獨創「移動鎖利」功能，投資人只要自行設定停利百分比，讓投資人賣在波段相對高點。

該項功能提供手機族可透過「日盛SMART」APP進行設定，桌機族則可透過「HTS2多易點」進行。新功能推出後受到投資人熱烈的迴響，今日APP功能再進化，推出「回測試算」提供投資人在設定鎖利百分比時有個回測參考。

日盛證券黃進明總經理表示，移動鎖利深受投資朋友喜愛，也確實解決投資人何時停利的困擾。日盛證券向來以客戶需求為進步的動力，因此，蒐集第一線的同仁與客戶意見後，隨即進行評估，並與專案團隊著手進行後續的研發與設計，不到半年時間即順利推出。甫於今年11月11日頒發的國家品牌玉山獎中，日盛證券以「趨勢鎖利系統」一舉拿下「最佳產品獎」獎項，再度獲得評審的肯定。

日盛證券將於12月成立58年，為感謝客戶一路以來的支持與鼓勵，配合58週年慶將舉辦「日盛SMART」 APP委託抽與交易滿額送活動。

賣股不再心慌慌！日盛證券「移動鎖利回測」功能正式上線。圖／日盛證券
賣股不再心慌慌！日盛證券「移動鎖利回測」功能正式上線。圖／日盛證券
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