北富銀momo卡上市 最高20%回饋
2019-11-20 04:06
聯合報 記者沈婉玉
／即時報導
富邦媒體科技與台北富邦銀行推出momo聯名信用卡「momo卡」，提供momo旗下購物網、電視購物、型錄消費momo幣回饋，週六享最高20%回饋、50大品牌天天10%回饋無上限、筆筆消費5%回饋無上限，只要在momo通路消費，momo卡就是回饋最優的信用卡，首年發卡目標100萬張。
繼中國信託Yahoo聯名卡、花旗PChome Prime聯名卡及國泰世華蝦皮購物聯名卡後，北富銀momo卡加入戰局，台灣四大電商平台聯名卡全部到位。四大電商聯名卡同樣以專屬點數回饋策略，給會員超好康優惠，希望創造會員的歸屬感，提高客戶忠誠度。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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北富銀總經理程耀輝表示，momo卡具有「快易通、任意刷、免登錄」三大特色，利用大數據及網路科技將北富銀和momo會員資料庫進行串接，針對申辦者既往消費及信用狀況進行即時自動化智慧交叉驗證。
若同時身為北富銀卡友及momo會員，最快不到10秒即可完成核卡，堪稱「眨眼辦卡」。同時系統會自動為卡友開通及綁定卡號，可立即進行消費。加上無門檻、無上限的回饋機制及無須登錄，讓卡友能隨辦隨刷。
程耀輝表示，北富銀今年以來3月發行的富邦J卡，日韓旅遊優惠大受市場歡迎，首創主打夜貓族的「深夜J客」回饋，也衝高J卡卡量，預計今年11月底J卡發卡量可達45萬張，加上最新推出的momo卡加持下，今年流通卡數可望達到 300 萬張。
程耀輝指出，momo卡代表的不僅是一張信用卡，更是一種新的會員經濟營運模式，透過專屬會員的高回饋率和高便利性，帶給客戶更好的服務體驗，當客戶的滿意度提高，自然就會增加在通路消費的金額及黏著度，進而帶動業務穩定成長，這是一個能創造多贏的正向循環。
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