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挺社企 王道銀行推出尤努斯社企認同卡

2019-11-19 22:29聯合報 記者沈婉玉／即時報導

繼推出喜憨兒公益認同卡和均一教育公益認同卡後，王道銀行（O-Bank）今天再推出「尤努斯社企認同卡」，提撥每筆消費金額的0.2%給財團法人台灣尤努斯基金會，消費者刷卡消費即可支持台灣尤努斯基金會與社會企業發展，輕鬆透過王道銀行打造的公益認同卡平台，為想支持的公益團體盡一份心力。

甫來台訪問的穆罕默德•尤努斯（Muhammad Yunus）博士，1983年在孟加拉創立了格萊珉銀行（Grameen Bank，或譯為鄉村銀行）透過微型信貸幫助許多無法獲得銀行貸款的人民獲得貸款資金挹注而有機會脫貧，並於2006年獲頒諾貝爾和平獎。

台灣尤努斯基金會於2015年成立，致力於推廣尤努斯社會企業的理念，推動社會企業的教育、輔導與創業工作，並協助部分弱勢族群改善經濟條件，以建立可永續經營的生活環境，落實尤努斯博士的目標。

消費者只要持尤努斯社企認同卡刷卡消費，王道銀行便將提撥消費金額的0.2%捐贈予台灣尤努斯基金會，讓消費者透過消費即可支持台灣尤努斯基金會的理念，推動企業成為改變的力量。

王道銀行表示，年底前持尤努斯社企認同卡消費，無論國、內外皆可享0.8%不限通路且無上限現金回饋，若於王道銀行平均存款或往來金額達新台幣5萬元以上，年底前可享國內刷卡消費不限通路1.1%、海外刷卡消費不限通路1.6%的現金回饋，刷卡做公益兼享回饋。

為更進一步協助推廣青年人才培育，王道銀行推出加碼計畫，即日起至2020年10月底前，尤努斯社企認同卡每累積申辦1000張，王道銀行即捐贈一張孟加拉來回機票，支持台灣尤努斯基金會培育的青年種子赴孟加拉尤努斯中心總部參與研習，以培育更多實踐公益夢想的人才。

消費者於年底前申辦王道銀行公益認同卡，開戶即享新台幣20萬元內活儲年利率1.85%共六個月，存滿約可領到新台幣1850元的利息，開戶次月底前刷卡消費滿2000元，還可額外獲得200元現金回饋。

王道銀行推出尤努斯社企認同卡。圖／王道銀行提供
王道銀行推出尤努斯社企認同卡。圖／王道銀行提供
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王道銀行刷卡新台幣

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