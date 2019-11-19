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壽險金主縮手 國際板債發行前十月衰退近四成

2019-11-19 19:57經濟日報 記者葉憶如／ 即時報導

受到金管會限縮壽險業投資，「大金主」壽險業買盤正逐漸退燒影響，國際板債發行量與壽險業投資雙雙衰退，金管會今（19）日公布2019年前10月國際板債發行102檔、金額205.89億美元，相較去年同期減少128.77億元，衰退近38.5%，不過已提前達成今年全年國際版債券發行目標200億美元。

據證期局統計，截至10月底為止，國際板債券單10月的發行量為8檔、16.18億美元；累計1~10月發行總量102檔、金額205.89億美元。相較去年同期，累計1~10月發行量共計128檔、金額334.66億美元來看，無論檔數或是金額均較去年大幅衰退。

國際板債10月發行檔數減少但金額較9月略有增加，不過全年來看仍較去年衰退38%，證期局官員表示，是市場需求與供給的問題。債券本來就是法人市場，會先去找到可能投資者、買家，很難說是供給或需求問題，是市場籌資原因。國內外跑都有可能。

流通餘額存量108年10月底止653檔、1710點67億美元。

國際板債八成以上都由壽險業投資。據保險局統計，截9月底止，壽險業投資國際板債的規模為4兆3317億元，相較8月時的4兆4700億元，單月同樣減少了1 ,383億元。

考量匯率風險過高，金管會自2017年11月開始限縮壽險業國外投資加計國際板債券，2018年增訂壽險業投資國際板債券的限額天花板，不得超過國外投資核准額度的145%，也就是最高不得超過壽險資金的65.25%，針對已超標的壽險公司，規定「只出不進」，也就是海外投資部位「不准再增加」，不能加碼國際板債券的有南山人壽與遠雄人壽。

壽險業國際板債券

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