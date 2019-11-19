金管會今調降責任準備金利率 明年儲蓄險變貴

2019-11-19 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



明年儲蓄險將變貴！金管會今（19）日正式公布明年度壽險業「新契約責任準備金利率」，包括新台幣、美元、人民幣各年期均調降1碼與澳幣調降1~2碼（0.25~0.5%）、歐元逾6年期降1碼，元月1日正式上路，受準備金利率調降影響，明年台幣與外幣保單保費將全面調漲。

金管會今天宣布已研議完成2020年度壽險業新台幣、美元、澳幣、歐元及人民幣等幣別新契約責任準備金適用之利率調整案。依保險事業發展中心分析結果，考量各幣別公債利率走勢有下降之趨勢，2020年度各幣別適用之新契約責任準備金利率，新台幣、美元及人民幣保單各負債存續期間均調降1碼；澳幣保單負債存續期間10年以下調降1碼，超過10年期者調降2碼；歐元保單負債存續期間超過6年期者均調降1碼，6年期以下者維持不變。

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據保險局公布責任準備金利率表，國人最常買的6年期以下新台幣保單，2020年將適用責任準備金利率為1%、美元保單為1.5%，均較去年各調降0.25%，至於澳幣六年期以下降至2%，調降0.25%，10~20年期澳幣保單準備金利率則從3%降至2.5%，降了2碼；人民幣從1.75%降至1.5%。歐元10年期由0.75%降至0.5%，但6年期利率為0.25%跟去年維持不變。

金管會提醒壽險業者，應確實衡酌外在市場利率選擇合適之資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務之經營。

金管會每年公布各種幣別儲蓄險的責任準備金利率，作為各壽險公司發新保單提存準備金的依據，也是金管會監理時檢視各公司是否提足準備金的判斷，通常各幣別指標利率趨勢下降，保單準備金利率會調降，保單責任準備金利率越低，壽險公司提存壓力會越大，明年保費將上漲。針對外傳明年儲蓄險保費將因此調漲一至三成？不過金管會主委顧立雄日前表示，預估調降1碼後保費調高2%到3%，並不認為會如同外界傳的這麼多。