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國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

轉單效應不敵經濟趨緩 上市公司獲利衰退七年來最大

2019-11-19 17:03經濟日報 記者葉憶如／即時報導

雖然金管會主委顧立雄多次表示，台股頻創新高是基本面好，受惠美中貿戰轉單效應，不過金管會今（19）日晚間公布第3季財報申報情形，今年上市公司累計第1~3季稅前純益1兆4,391億元，減少19%，創下2011年以來、七年多來最大衰退幅度。

金管會統計，截至11月14日止，只有上市公司奕智博與上櫃公司永利二家未如期出具第3季財報，其他公司均已在期限內完成申報。

證期局統計，今年第3季上市櫃公司營收23兆6,523億元，年減0.5%。稅前純益為1兆6,398億元，年減16.73%。

證期局副局長蔡麗玲表示，衰退的原因主要是全球經濟有一些趨緩現象，市場需求價格上有下降，幅度大於材料下降幅度，造成毛利下降；此外一些公司產能利用率下降所致。

被問到金管會主委顧立雄曾說我國上市公司基本面良好，受惠美中貿戰轉單效應；蔡麗玲解釋，除了美中貿戰外，也有一些國家經濟表現不是很好，美中貿戰有些產業表現好有些表現不好，也是不一樣。

上市部份，今年第3季稅前純益1兆4,391億元，年減19%，創下2011年以來、七年多來最大衰退幅度。蔡麗玲說，近年來衰退幅度最大是2011年時上市公司第3季獲利衰退30%；其次則是2012年衰退22.46%。塑料業、半導體、油電燃氣業是前三季衰退最多的產業。

今年第3季獲利成長比較佳的產業，包括金融保險業因淨投資收益提升而推升獲利、水泥業因需求及價格皆大幅成長而增加獲利，其他業則受惠全球運動風氣日盛及轉投資公司收益挹注，使得獲利表現較佳。

至於上櫃部份，第3季稅前純益1,415億元，較去年同期增加20億元，年成長1.43%。

獲利成長的產業包括光電業因2018年全球太陽能市況低米，認列較多損失，而本期有認列處分土地及廠房利益所致；半導體業受惠觸控面板感測晶片及單價較高的長期合約出貨，帶動營收及獲利增加；此外電子商務業是因部份公司今年減少運費補貼所致。

金管會上市公司

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