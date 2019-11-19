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國內第六張電商聯名momo卡上市 首年目標百萬張

2019-11-19 15:40經濟日報 記者葉憶如／即時報導

台灣電商虛擬通路龍頭momo19日宣布與北富銀合作推出聯名信用卡，富邦媒總座谷元...
台灣電商虛擬通路龍頭momo19日宣布與北富銀合作推出聯名信用卡，富邦媒總座谷元宏表示，一年內目標發卡量逾100萬張，挑戰全台最大聯名卡發卡量。 記者葉憶如／攝影
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台灣電商虛擬通路龍頭momo今（19）日宣布與北富銀合作推出聯名信用卡，富邦媒總座谷元宏表示，一年內目標發卡量逾100萬張，挑戰全台最大聯名卡發卡量。明年北富銀信用卡總信用卡量上看400萬張。

市面上電商聯名卡已達六張，2019年包括北富銀推出momo聯名卡外，8月國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」、2018年PChome24h購物推出的「花旗PChome Prime聯名卡」及「玉山 Pi 拍錢包信用卡」 ，還有2016年Yahoo奇摩攜手中國信託的「Yahoo奇摩聯名卡」，以及2015年樂天市場推出的遊日神卡「樂天信用卡」，全都是針對電商網站內消費的忠實使用者而推出的聯名卡。

momo全通路擁有近千萬會員，站內觀察近八成消費來自信用卡，前三季平均客單價13000元。富邦媒總座谷元宏表示，發新卡後平均客單價提升二成應該不成問題。

北富銀表示，momo聯名卡卡提供momo旗下購物網、電視購物、型錄消費超高momo幣回饋，包括週六享最高20%回饋、50大品牌天天10%回饋無上限、筆筆消費5%回饋無上限，搭配「快易通、任意刷、免登錄」三大貼心特色，能隨辦隨刷立享高回饋。

北富銀總座程耀輝今日表示，3月推出旅日神卡發行，吸引45萬人申請，截11月底估可發出達40萬張，新卡發卡量年成長1.5倍，之前推出深夜刷卡優惠活動後，簽單金額亦成長1.5倍。

程耀輝說這顯示國人對金融創新的接受度高，這次momo卡運用最新「快易通」科技技術，10秒即可完成核可，看好momo聯名卡再創風潮，北富銀截至目前為止總行的信用卡量288萬張，年底估發卡量可正式突破300萬張。與Line合資的純網銀預估明年第二季上路，亦可創造新的金融生態場景。

聯名卡momo信用卡

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