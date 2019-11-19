微型金融現身說法 儲蓄互助善經濟

2019-11-19 16:02 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



格萊珉中國總裁高戰表示，好銀行不只是資產守護者，更是社會價值創造者。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

學者談微型金融幫助脫貧的各種可能。19日在社會型企業東亞年會「善經濟」論壇上，國泰金控投資長程淑芬說，企業應該重視企業責任投資，照顧基層百姓的金融需求。尤努斯基金會執行長王絹閔主持時表示，微型金融是幫助台灣窮人脫貧的光明道，像儲蓄互助、格萊珉基金等，都是微型金融的優質範例。

微型金控解貧困

國泰金控投資長程淑芬表示，貧窮是相對的概念，台灣跟日本一樣，屬於借貸少存款多的社會，貧窮比率約1.3%算比較低的。台灣人每年捐款約500億，公益團體也非常多。台灣可支配所得最高是最低的6倍，政府常推動微型保險等政策，企業也會盡社會責任重視脫貧教育。國泰在柬埔寨超過3,500個據點，跟許多微型金融機構都有合作。

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金融監督管理委會副主委黃天牧亦表示，國際貨幣基金、世界銀行都在談包容性成長，經濟成長必須讓每個人分享果實。全球最有錢26人的財富相當於後半端38億人，貧富懸殊帶來社會不安。金融機構有政府發給的放貸執照，但社會對金融業觀感很差，可見現代金融授信要照顧到平民百姓，善盡企業社會責任。

儲蓄互助救急需

儲蓄互助協會副理事長黃信明表示，民國86年立法通過儲蓄互助社，開始自助互助的精神，提高生活品質，銀行借不到錢的可來參加，成為社員就可以借到錢。目前青少年讀書有助學貸款，社會青年創業也有貸款，年長者也有類似保險的互助基金可用，還能延長到90歲。內政部在促進互助社革新多有幫助，對台灣社會許多人脫貧很有貢獻。

格萊珉中國總裁高戰表示，格萊珉在深圳、紐約、香港都落地生根，好銀行不只是資產守護者，更是社會價值創造者。一定要重視孩子的教育，不只談借款還款，而是互相協議創造新的生活。

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