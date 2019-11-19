幫年輕人自籌退休金 國壽推月繳千元附保證保單
2019-11-19 14:16
經濟日報 記者葉憶如
／即時報導
近年來受中美貿易戰影響，市場波動加劇導致民眾資產配置趨於保守，進而對於投資型保單卻步，但國壽今（19）日宣布推出附保證保單，因具有保證給付機制，可以降低保戶疑慮。同時不同於主流是賣中高齡族群與躉繳，推出針對青壯年小資族可定期定額，最低月繳新台幣1,000元即可輕鬆投保的附保證投資型保單，滿足人生不同階段的退休規劃。
國壽表示，所謂附保證保單，指的是投保該保險商品，未來可以依保單約定獲得特定項目的保證給付，也就是幫保單「掛保證」，讓保戶擁有穩定的保險給付。
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惟現行附保證商品多半鎖定中高齡族群，國泰人壽為推廣全民退休規畫，不僅推出滿足中高齡族群的商品，也對應其他年齡族群需求，針對15~65歲青壯族群，推出「飛Young人生」保單，可透過定期定額方式，分散風險並長期穩健累積資產，運用時間複利效果自儲退休金。最低月繳新臺幣1,000元即可輕鬆投保。
並具有身故保證機制使保戶安心，雙類型帳戶同時滿足累積資產與月撥回需求，屆退時可轉入月撥回資產帳戶享月現金流，讓退休生活沒煩惱。
不過國泰人壽提醒，投保投資型保險商品之客戶仍須自負盈虧，客戶在投保前應檢視個人風險屬性與保險需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規畫。
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