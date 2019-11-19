國泰證投資氣象觀測站：低利率環境下 黃金價值浮現
國泰證券發布11月投資氣象觀測站，認為全球央行降息及量化寬鬆持續，不僅降低持有黃金的機會成本，亦同步增加黃金的投資吸引力，對黃金抱持「正向」看法。
10月底，美國聯準會再降息1碼，回溯國際貨幣基金組織（IMF）於今年10月中旬再度下修2019年全球經濟成長預期至3％，為連五度下修，該預估亦成為2008年金融海嘯以來最慢的成長速度。
根據IMF所出具的報告，2018年第2季開始經濟放緩後，全球經濟活動仍顯疲弱，其中，尤以製造業動力減弱最明顯，且貿易保護主義興起及不斷升高的地緣政治緊張局勢，皆使得全球貿易體系與國際合作未來的不確定性升高，估計至2020年，美中貿易緊張局勢將使全球經濟成長累計減少0.8%。
從全球的利率環境來看，為防止經濟成長下滑，各國央行紛紛採取更為寬鬆的貨幣政策，根據國際大型研究機構報告指出，今年以來全球央行總計降息33次，2020年全球央行還將降息58次。
國泰證券表示，依目前市場氣氛來看，接續在美國聯準會10月底降息1碼動作後，預期歐洲ECB將維持利率在「目前或更低的水準」，直到通膨朝其目標接近，且觀察ECB可能在11月起，以每個月200億歐元的速度展開購債計畫，央行降息及量化寬鬆將會使債券殖利率維持低檔，甚至使負利率債券的投資成本更高，將會降低持有黃金的機會成本，進而增加黃金的投資吸引力。
根據世界黃金協會（World Gold Council，簡稱 WGC）統計，今年1~6月國際央行合計購入374公噸的黃金，為2010年國際央行成為黃金淨買家以來的同期新高，今年國際央行的購金總量有望超過10年平均值。
由於國際央行的黃金需求龐大，即使持有黃金部位續創歷史新高，卻仍只占外匯存底的一小部分。展望2020年，全球經濟成長放緩、各國央行到明年底仍將持續降息，且伴隨地緣政治緊張局勢紛擾不斷，將使得黃金價值逐步浮現。
國泰證券說，黃金商品交易的選擇方面，舉凡實體黃金、黃金存摺及黃金ETF皆是不錯的選擇，若以買賣成本及流動性考量，於美國交易所掛牌交易的黃金ETF是不錯的選擇，不論從投資需求或幣別配置需求，對於偏好多元資產配置的投資人而言，將是較合宜的投資工具。
國泰證券積極推動海外商品複委託業務，於複委託海外ETF網路交易糸統與服務亦已建置多年，不僅提供豐富的資訊內容、多樣的分析工具及簡明的交易下單系統，協助有意投資黃金ETF的投資人，投資更加便利。欲進一步
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