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顧立雄：ATM不會消失 只會再進化

2019-11-19 14:45聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

未來簡易分行裡 只有ATM搭配一名行員

星展銀行發展數位金融，今年底以前全面移除自動提款機（ATM），金管會主委顧立雄上午表示，ATM不會消失，只會再進化，未來可能會有很多簡易式或智慧式分行，裡面只有ATM搭配一名行員，負責解說，協助客人在機器上操作完成原本須臨櫃才能完成的金融交易。

金管會主委顧立雄表示，ATM不會消失，只會再進化，未來可能會有很多簡易式或智慧式...
金管會主委顧立雄表示，ATM不會消失，只會再進化，未來可能會有很多簡易式或智慧式分行，裡面只有ATM搭配一名行員，負責解說。 圖／聯合報系資料照片
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金管會指出，銀行場所外的ATM裁撤遷移，必須先向銀行局申請，經過核准，至於分行內的ATM，不需要經過申請核准。曾經擔任過金管會主委的陳冲建議重新檢視銀行法第57條，ATM的設置、遷移或裁撤皆須事先報准的規定，他認為ATM密度全球第一，不是好事，不宜被正面解讀。

顧立雄說，ATM會進化，會進步到智慧化，現在大家都想著ATM是領取現金這件事情，認為這與行動支付政策背離，其實不是如此，以後簡易式分行走進去，只有ATM的狀況，在未來可能會成真，也就是說，只有一名行員，這名行員是在旁邊負責跟客戶解說，怎麼運用這台機器（ATM），去完成很多臨櫃可以完成的事項。

顧立雄表示，現在已有類似的設置辦法，但這樣的簡易式分行，或是智慧式分行，隨著相關技術發展之後，逐漸有可能形成，金管會正研議要怎麼做好相關管理，因為這涉及洗錢防制和資安，以及身分辨識等，這是未來ATM可能的發展方向。

顧立雄洗錢提款機

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