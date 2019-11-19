顧立雄：ATM不會消失 只會再進化

2019-11-19 14:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



未來簡易分行裡 只有ATM搭配一名行員

星展銀行發展數位金融，今年底以前全面移除自動提款機（ATM），金管會主委顧立雄上午表示，ATM不會消失，只會再進化，未來可能會有很多簡易式或智慧式分行，裡面只有ATM搭配一名行員，負責解說，協助客人在機器上操作完成原本須臨櫃才能完成的金融交易。

金管會主委顧立雄表示，ATM不會消失，只會再進化，未來可能會有很多簡易式或智慧式分行，裡面只有ATM搭配一名行員，負責解說。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會指出，銀行場所外的ATM裁撤遷移，必須先向銀行局申請，經過核准，至於分行內的ATM，不需要經過申請核准。曾經擔任過金管會主委的陳冲建議重新檢視銀行法第57條，ATM的設置、遷移或裁撤皆須事先報准的規定，他認為ATM密度全球第一，不是好事，不宜被正面解讀。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

顧立雄說，ATM會進化，會進步到智慧化，現在大家都想著ATM是領取現金這件事情，認為這與行動支付政策背離，其實不是如此，以後簡易式分行走進去，只有ATM的狀況，在未來可能會成真，也就是說，只有一名行員，這名行員是在旁邊負責跟客戶解說，怎麼運用這台機器（ATM），去完成很多臨櫃可以完成的事項。

顧立雄表示，現在已有類似的設置辦法，但這樣的簡易式分行，或是智慧式分行，隨著相關技術發展之後，逐漸有可能形成，金管會正研議要怎麼做好相關管理，因為這涉及洗錢防制和資安，以及身分辨識等，這是未來ATM可能的發展方向。