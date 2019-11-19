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康控未發放大股東股息 證交所：待重訊後再處置

2019-11-19 11:57中央社 台北19日電

連接器線材廠康控-KY在17日晚間更正第3季財報，尚有新台幣2.28億股息未發放。台灣證券交易所今天表示，將待康控-KY針對大股東未領股息一事發布重大訊息後，再做處置。

證交所指出，經康控-KY初步說明，並非故意不給大股東股息，但詳細狀況仍以公司重大訊息內容為準，證交所將視重大訊息，及公司說明的具體內容做出因應的處置。

受惠iPhone新機拉貨帶動，康控-KY走過上半年營運低迷期後，自第2季起逐季走揚，第3季開始明顯加溫。

康控10月表示，第3季客戶要求加開模具，9月新模具到位，已有新精密元件品項量產，從10月開始成長動能顯著。預期第4季將是全年度出貨高峰，一路旺到明年第1季。明年農曆年將加班趕工，才足以因應客戶需求。

康控-KY今天跳空下跌，盤中來到新台幣170元，大跌9.09%。

康控新台幣股息

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