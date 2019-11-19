美股創新高 法人：貿易戰搖擺仍需留意風險

2019-11-19 11:37 中央社 台北19日電



美中貿易協議即將敲定下，美股4大指數近日再創新高，大幅反映市場樂觀情緒。不過，法人提醒，美中關係反覆不定，仍需留意協議結果不如預期或利多出盡的修正風險。

自貿易戰開打以來，美中關係一直反覆不定，投資人除了追逐風險性資產的增值機會外，也要留意一旦協議結果未如預期，或者協議簽訂後利多出盡，再度引發的修正風險。

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第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐指出，目前全球政經不確定指數落在280之上，遠高於117的歷史平均值，處於相對高位，代表市場波動風險未完全去除。考量美股短線漲多，建議投資人強化資產配置，增持高品質的富裕國家債券，降低資產組合的波動度。

根據Bloomberg資料統計，近10年美股S&P 500指數4度大跌期間，全球富裕國家債券全數上漲，平均漲幅1.8%，優於全球投資等級債-0.84%的表現。而且當美股自波段低點反轉向上，到下一次大跌前，全球富裕國家債平均漲更達14.9%，展現跟漲抗跌特性。

黃子祐表示，股市投資強調的是市值，而債券著重的是品質。觀察全球投資等級債組成，發債量越多的國家，占指數權重比例越高，其中不少卻是負債比重很高的國家。

黃子祐表示，富裕國的外匯存底豐厚、國外金融商品與非金融商品的投資淨額高，整體外債極低，當遭遇內外部各種風險事件導致外部資金抽離時，受影響有限。例如2017年卡達遭到7國斷交與經濟抵制，所幸在龐大的海外資產幫助下，安然度過危機。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅則表示，今年第4季市場避險情緒大幅降溫，美十年期公債殖利率回升，投資級債雖有短線震盪，但與去年同期比較，市場環境已大不相同，投資人無須擔憂投資債會出現大幅修正。由於美中貿易談判未來仍有變數，在市場不確定性未除、降息寬鬆的環境下，中長期仍看好美投資級債表現。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，儘管近期市場消息面偏多，但受到美中貿易協商消息反覆影響，上週包括美國和歐洲在內的主要公債皆趁機反彈，也讓整體債券基金買氣得以延續。現階段債券投資不妨採取多重債券的策略，一方面透過配置高收益債與新興市場債來提高投資收益率，彌補公債收益率較低的不足，又因不偏廢投資等級債，在享受相對高的收益的同時，承擔較少的波動風險。