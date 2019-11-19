親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／失色的金磚五國，與習近平「命運共同體」之說

對台印象「又髒又臭」？日本遊客實際來台後態度都變了

美股創新高 法人：貿易戰搖擺仍需留意風險

2019-11-19 11:37中央社 台北19日電

美中貿易協議即將敲定下，美股4大指數近日再創新高，大幅反映市場樂觀情緒。不過，法人提醒，美中關係反覆不定，仍需留意協議結果不如預期或利多出盡的修正風險。

自貿易戰開打以來，美中關係一直反覆不定，投資人除了追逐風險性資產的增值機會外，也要留意一旦協議結果未如預期，或者協議簽訂後利多出盡，再度引發的修正風險。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐指出，目前全球政經不確定指數落在280之上，遠高於117的歷史平均值，處於相對高位，代表市場波動風險未完全去除。考量美股短線漲多，建議投資人強化資產配置，增持高品質的富裕國家債券，降低資產組合的波動度。

根據Bloomberg資料統計，近10年美股S&P 500指數4度大跌期間，全球富裕國家債券全數上漲，平均漲幅1.8%，優於全球投資等級債-0.84%的表現。而且當美股自波段低點反轉向上，到下一次大跌前，全球富裕國家債平均漲更達14.9%，展現跟漲抗跌特性。

黃子祐表示，股市投資強調的是市值，而債券著重的是品質。觀察全球投資等級債組成，發債量越多的國家，占指數權重比例越高，其中不少卻是負債比重很高的國家。

黃子祐表示，富裕國的外匯存底豐厚、國外金融商品與非金融商品的投資淨額高，整體外債極低，當遭遇內外部各種風險事件導致外部資金抽離時，受影響有限。例如2017年卡達遭到7國斷交與經濟抵制，所幸在龐大的海外資產幫助下，安然度過危機。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅則表示，今年第4季市場避險情緒大幅降溫，美十年期公債殖利率回升，投資級債雖有短線震盪，但與去年同期比較，市場環境已大不相同，投資人無須擔憂投資債會出現大幅修正。由於美中貿易談判未來仍有變數，在市場不確定性未除、降息寬鬆的環境下，中長期仍看好美投資級債表現。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，儘管近期市場消息面偏多，但受到美中貿易協商消息反覆影響，上週包括美國和歐洲在內的主要公債皆趁機反彈，也讓整體債券基金買氣得以延續。現階段債券投資不妨採取多重債券的策略，一方面透過配置高收益債與新興市場債來提高投資收益率，彌補公債收益率較低的不足，又因不偏廢投資等級債，在享受相對高的收益的同時，承擔較少的波動風險。

債券美股

相關新聞

新台幣開盤 貶值3.9分

2019-11-19 09:17

中信金控獲《The Asset》最佳CEO等三大獎

2019-11-19 06:14

國泰金海內外股票 減碼880億

2019-11-19 00:47

最高回饋2% 玉山國旅卡首推行動支付

2019-11-19 00:40

陳冲：ATM密度第一 不是正面解讀

2019-11-19 00:19

資金匯回 央行四招控管

2019-11-19 00:17

三國營銀行團協 納禁搭便車

2019-11-19 00:16

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

華銀海外分行獲利 喊衝

2019-11-19 00:16

中租攻印尼 設合資公司

2019-11-19 00:16

中信銀外幣ATM 進駐高港

2019-11-19 00:16

銀行裁撤ATM 顧立雄提3原則

2019-11-19 00:15

玉山銀進擊 登10月發卡王

2019-11-19 00:15

國泰世華簽帳金額 稱冠

2019-11-19 00:14

國壽減碼台股550億元 李長庚：未看壞後市

2019-11-18 23:30

富邦壽 擬參與阿里在港IPO

2019-11-18 23:26

國壽資金成本降 利差益有望

2019-11-18 23:25

熱錢湧不停 連三月匯入

2019-11-18 23:23

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

年輕人被當詐騙集團人頭 顧立雄：不能像BABY一樣被保護

2019-11-18 14:37

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

陳冲：ATM密度全球第一 是不是好事？值得思考

2019-11-18 12:58

對蔡友才重為行政處分 顧立雄：收到判決書後再思考

2019-11-18 12:33

年輕人賺無卡分期佣金淪人頭 顧立雄：不能像BABY保護

2019-11-18 12:20

資金匯回235億 財長蘇建榮：優稅還有9個月

2019-11-18 10:27

華映欠薪被當擋箭牌 顧立雄：可設一年內抵押代墊

2019-11-18 10:24

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

中信金奪最佳ESG白金獎

2019-11-17 23:34

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

華銀海外獲利拚增兩成

2019-11-17 23:19

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

華銀董座張雲鵬：期待局勢「風微浪穩」

2019-11-17 23:14

花旗徵才 招手「資工人」

2019-11-17 23:13

創櫃投資媒合會 周三登場

2019-11-17 22:27
看更多

熱門文章

12年內一切豬羊變色...燦坤黃色神話面臨褪色危機

2019-11-18 23:26

領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知

2019-11-18 12:52

富邦VIX波動升 市場傳這原因

2019-11-18 20:29

台商「回流」投資7000億元？匯回資金是零

2019-11-19 00:16

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

台泥集團聯合法說會 張安平：總經理人呢？

2019-11-18 18:01

國營銀行為避免員工流失 工會將爭取四大訴求

2019-11-18 16:50

無薪假人數增至2,668人 今年來最多

2019-11-18 23:48

大陸水泥市場將入高原期 台泥站高崗連兩年大賺

2019-11-18 23:24

僅次於新加坡、香港...世界人才評比 我排亞洲第三

2019-11-18 23:42

台商申請回台投資6971億 實際匯回仍掛蛋

2019-11-18 14:37

國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32

燦坤總座閃辭 新團隊與內部理念不合恐是導火線

2019-11-18 23:17

放大年終獎金 靠數位帳戶自賺紅包

2019-11-18 18:49

大同如何合法代墊華映欠的近億工資 顧立雄提解方

2019-11-18 12:19

總座、發言人雙雙去職 燦坤發聲明：尊重意願

2019-11-18 12:10

熱錢湧不停 連三月匯入

2019-11-18 23:23

林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

2019-11-18 12:08

燦坤總座閃辭 轉型添變數

2019-11-18 23:33

這位董事長唸交大時常翹課 今大手筆捐母校1.5億元

2019-11-18 19:31

台商回台投資達7千億？經濟部：還沒看到海外資金匯入

2019-11-18 15:00

又有2企業逾800人放無薪假

2019-11-19 00:32

燦坤總經理閃辭 轉型策略生變？

2019-11-18 14:37

鴻海旗下操盤手李仁傑 快又準

2019-11-18 23:18

中信銀率先推出兩大線上申辦服務

2019-11-18 19:44

富邦人壽擬參與阿里巴巴在港IPO 擬申購5億美元

2019-11-18 21:21

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

上任僅七個多月！燦坤總座李佳峰請辭 3C通路震撼

2019-11-18 15:10

英特爾可望重登全球半導體龍頭 台積電居第3

2019-11-19 10:13

台銀、土銀、輸銀三國營銀行 舉行團體協約聯合簽約

2019-11-18 12:16

鴻海籌設新基金 聚焦區塊鏈

2019-11-18 23:22

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

玉山銀進擊 登10月發卡王

2019-11-19 00:15

專家：貿易協議前景未明 人民幣匯率弱勢盤整

2019-11-18 18:10

台灣3C通路霸主燦坤 明年營收恐被全國電超越

2019-11-18 23:41

國泰金海內外股票 減碼880億

2019-11-19 00:47

四財經法案 拚本會期三讀

2019-11-19 00:57

談判30年、歷經297次會議 台鐵今與工會簽團協

2019-11-18 16:46

陳冲：ATM密度全球第一 是不是好事？值得思考

2019-11-18 12:58

和潤企業12月9日上市 11月19日競價拍賣

2019-11-18 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top