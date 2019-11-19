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評／失色的金磚五國，與習近平「命運共同體」之說

對台印象「又髒又臭」？日本遊客實際來台後態度都變了

影／首檔專業板新台幣計價 外國債券今天上櫃掛牌

2019-11-19 10:57攝影中心 記者季相儒／台北即時報導

首檔專業板新台幣計價外國債券今天上午上櫃掛牌，發行人沃旭能源公司之子公司丹麥商Ørsted Wind Power TW Holding A/S團隊及債券承銷商都到場敲鑼慶祝上櫃掛牌。櫃買中心總經理李愛玲表示恭喜首檔專業板新台幣計價外國綠色債券是由沃旭來發行，沃旭是全球離岸風電龍頭廠商，沃旭從風場的規劃興建運營及後續的處理都有非常豐富的經驗，台灣正在積極發展離岸風電，沃旭可以帶動台灣離岸風電的發展。

首檔專業板新台幣計價外國債券今天上午上櫃掛牌，Ørsted執行董事Allan A...
首檔專業板新台幣計價外國債券今天上午上櫃掛牌，Ørsted執行董事Allan Andersen（左起）、Ørsted共同執行長Ulrik Lange、Ørsted財務長張藍云出席。記者季相儒／攝影
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首檔專業板新台幣計價外國債券今天上午上櫃掛牌，Ørsted總監楊雅雯（左起）、Ø...
首檔專業板新台幣計價外國債券今天上午上櫃掛牌，Ørsted總監楊雅雯（左起）、Ørsted財務長張藍云、Ørsted共同執行長Ulrik Lange、法國巴黎銀行執行總監邱彥禎、Ørsted執行董事Allan Andersen、櫃買中心總經理李愛玲、台灣銀行總經理邱月琴、中信銀副董事長詹庭禎、德意志銀總經理詹翠芳、理律律師宋天祥敲鑼合照。記者季相儒／攝影
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離岸風電新台幣債券

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