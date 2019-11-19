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新台幣開盤 貶值3.9分

2019-11-19 09:17經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今（19）日早盤以30.540元兌1美元，貶值3.9分開出。

新台幣昨日終場以30.501元兌1美元，升值3.7分作收；今早開盤，台股震盪起伏，新台幣弱勢開出，目前來到30.537元價位，貶值2.6分。

新台幣台股

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