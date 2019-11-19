元大金控 連9年獲綠色採購績優表揚

2019-11-19 06:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／台北即時報導



元大金控致力企業永續經營與企業社會責任，積極推動綠色採購，累計2018年辦理綠色採購金額達新台幣6,682萬元，成績獲外界肯定，台北市政府環保局舉辦「2019年台北市民間企業及團體綠色採購績優表揚大會」，環保局局長劉銘龍親自頒獎，表彰元大金控在綠色採購及綠色消費方面的表現，元大金控已連續9年獲此殊榮。

今年元大金控同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股兩項殊榮，在「綜合性金融服務」產業類別中，是台灣唯一獲選的金融業，排名全球前10強。元大金控於多項永續經營項目皆有具體實踐，包括落實綠色環保作為，推行無紙化行動、節能行動方案，到導入ISO國際標準之環境管理系統、能源管理系統與溫室氣體盤查與回覆碳揭露專案（CDP）問卷，導入「碳管理短中期行動方案」，以呼應巴黎協定後所形塑的低碳經濟發展

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不僅要建立綠色企業文化，更要打造綠色友善職場，元大金控在營運面努力降低對環境的負面影響外，也從採購面著手，鼓勵並實踐綠色消費，協助提高綠色商品的市占。此外，透過業務配合，持續向供應商宣導使用各項環境標誌為供應物料，推廣環境永續及綠色消費的觀念，鼓勵合作廠商一同遵循，以建構更廣大的綠色消費市場。

元大金控2018年度綠色採購金額較2017年度增幅逾2倍，其中符合「環保標章」與「節能標章」類產品占61.19％。為落實綠色採購，元大金控在採購產品或耗費資源時，以優先購買政府認可的環境保護標章、節能與節水標章等環保產品。未來，將持續從企業內部做起，到對外攜手客戶共同響應綠色採購與綠色消費，持續努力以達到企業、環境與社會共榮的永續願景。