親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

元大金控 連9年獲綠色採購績優表揚

2019-11-19 06:45經濟日報 記者廖賢龍／台北即時報導

元大金控致力企業永續經營與企業社會責任，積極推動綠色採購，累計2018年辦理綠色採購金額達新台幣6,682萬元，成績獲外界肯定，台北市政府環保局舉辦「2019年台北市民間企業及團體綠色採購績優表揚大會」，環保局局長劉銘龍親自頒獎，表彰元大金控在綠色採購及綠色消費方面的表現，元大金控已連續9年獲此殊榮。

今年元大金控同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股兩項殊榮，在「綜合性金融服務」產業類別中，是台灣唯一獲選的金融業，排名全球前10強。元大金控於多項永續經營項目皆有具體實踐，包括落實綠色環保作為，推行無紙化行動、節能行動方案，到導入ISO國際標準之環境管理系統、能源管理系統與溫室氣體盤查與回覆碳揭露專案（CDP）問卷，導入「碳管理短中期行動方案」，以呼應巴黎協定後所形塑的低碳經濟發展

不僅要建立綠色企業文化，更要打造綠色友善職場，元大金控在營運面努力降低對環境的負面影響外，也從採購面著手，鼓勵並實踐綠色消費，協助提高綠色商品的市占。此外，透過業務配合，持續向供應商宣導使用各項環境標誌為供應物料，推廣環境永續及綠色消費的觀念，鼓勵合作廠商一同遵循，以建構更廣大的綠色消費市場。

元大金控2018年度綠色採購金額較2017年度增幅逾2倍，其中符合「環保標章」與「節能標章」類產品占61.19％。為落實綠色採購，元大金控在採購產品或耗費資源時，以優先購買政府認可的環境保護標章、節能與節水標章等環保產品。未來，將持續從企業內部做起，到對外攜手客戶共同響應綠色採購與綠色消費，持續努力以達到企業、環境與社會共榮的永續願景。

元大金控綠色消費環保

相關新聞

熱錢湧不停 連三月匯入

2019-11-18 23:23

中信金控獲《The Asset》最佳CEO等三大獎

2019-11-19 06:14

國泰金海內外股票 減碼880億

2019-11-19 00:47

最高回饋2% 玉山國旅卡首推行動支付

2019-11-19 00:40

陳冲：ATM密度第一 不是正面解讀

2019-11-19 00:19

資金匯回 央行四招控管

2019-11-19 00:17

三國營銀行團協 納禁搭便車

2019-11-19 00:16

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

華銀海外分行獲利 喊衝

2019-11-19 00:16

中租攻印尼 設合資公司

2019-11-19 00:16

中信銀外幣ATM 進駐高港

2019-11-19 00:16

銀行裁撤ATM 顧立雄提3原則

2019-11-19 00:15

國泰世華簽帳金額 稱冠

2019-11-19 00:14

國壽減碼台股550億元 李長庚：未看壞後市

2019-11-18 23:30

富邦壽 擬參與阿里在港IPO

2019-11-18 23:26

國壽資金成本降 利差益有望

2019-11-18 23:25

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

年輕人被當詐騙集團人頭 顧立雄：不能像BABY一樣被保護

2019-11-18 14:37

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

陳冲：ATM密度全球第一 是不是好事？值得思考

2019-11-18 12:58

對蔡友才重為行政處分 顧立雄：收到判決書後再思考

2019-11-18 12:33

年輕人賺無卡分期佣金淪人頭 顧立雄：不能像BABY保護

2019-11-18 12:20

資金匯回235億 財長蘇建榮：優稅還有9個月

2019-11-18 10:27

華映欠薪被當擋箭牌 顧立雄：可設一年內抵押代墊

2019-11-18 10:24

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

中信金奪最佳ESG白金獎

2019-11-17 23:34

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

華銀海外獲利拚增兩成

2019-11-17 23:19

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

華銀董座張雲鵬：期待局勢「風微浪穩」

2019-11-17 23:14

花旗徵才 招手「資工人」

2019-11-17 23:13

創櫃投資媒合會 周三登場

2019-11-17 22:27
看更多

熱門文章

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知

2019-11-18 12:52

台商匯回投資實際金額為零 立委：台灣錢太便宜

2019-11-18 11:11

燦坤高層異動 總經理李佳峰上任7個月閃辭

2019-11-18 09:31

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

台商回台投資統計6971億元 經濟部：還未見「境外」資金匯入

2019-11-18 11:16

台泥集團聯合法說會 張安平：總經理人呢？

2019-11-18 18:01

國營銀行為避免員工流失 工會將爭取四大訴求

2019-11-18 16:50

富邦VIX波動升 市場傳這原因

2019-11-18 20:29

台商「回流」投資7000億元？ 匯回資金是零

2019-11-19 00:16

旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44

Uber條款輔導期限到 300司機怒吼「沒活路」

2019-11-18 10:53

國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32

台商申請回台投資6971億 實際匯回仍掛蛋

2019-11-18 14:37

總座、發言人雙雙去職 燦坤發聲明：尊重意願

2019-11-18 12:10

大同如何合法代墊華映欠的近億工資 顧立雄提解方

2019-11-18 12:19

林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

2019-11-18 12:08

旺宏受惠NOR記憶體漲價利多 外資調升目標價

2019-11-18 11:56

放大年終獎金 靠數位帳戶自賺紅包

2019-11-18 18:49

這位董事長唸交大時常翹課 今大手筆捐母校1.5億元

2019-11-18 19:31

燦坤總經理閃辭 轉型策略生變？

2019-11-18 14:37

台商回台投資達7千億？經濟部：還沒看到海外資金匯入

2019-11-18 15:00

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

財會CEO跨界互粉 臻鼎、穩懋、上銀三巨頭怎麼贏出頭

2019-11-18 11:17

上任僅七個多月！燦坤總座李佳峰請辭 3C通路震撼

2019-11-18 15:10

富邦人壽擬參與阿里巴巴在港IPO 擬申購5億美元

2019-11-18 21:21

中信銀率先推出兩大線上申辦服務

2019-11-18 19:44

台銀、土銀、輸銀三國營銀行 舉行團體協約聯合簽約

2019-11-18 12:16

無薪假人數增至2,668人 今年來最多

2019-11-18 23:48

台泥法說下午登場 歐洲事業看升成焦點

2019-11-18 10:24

談判30年、歷經297次會議 台鐵今與工會簽團協

2019-11-18 16:46

陳冲：ATM密度全球第一 是不是好事？值得思考

2019-11-18 12:58

專家：貿易協議前景未明 人民幣匯率弱勢盤整

2019-11-18 18:10

台泥啟動大探索時代 首度揮軍非洲象牙海岸

2019-11-18 19:28

世界人才評比 我排亞洲第三

2019-11-18 23:42

年輕人賺無卡分期佣金淪人頭 顧立雄：不能像BABY保護

2019-11-18 12:20

熱錢湧不停 連三月匯入

2019-11-18 23:23

台銀土銀輸銀簽團體協約 禁搭便車條款成亮點

2019-11-18 15:55

對蔡友才重為行政處分 顧立雄：收到判決書後再思考

2019-11-18 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top