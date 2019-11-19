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凱基證券囊括《財資雜誌》六大獎 債券專業獲國際肯定

2019-11-19 06:44經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

開發金控旗下凱基證券的債券專業再獲國際肯定！國際知名財經媒體《財資雜誌》(The Asset) 公布2019年《The Asset Benchmark Research Awards》評選結果，凱基證券獲頒「台灣政府公債最佳安排機構」、「最佳債券研究券商」、「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣公司債最佳交易商」、「台灣最佳投資銀行」及「台灣政府公債最佳交易商」等六項獎項。

凱基證券表示，連年獲頒大獎顯示凱基證券債券的專業能力及努力備受肯定，近年所獲獎項尚包括中央銀行「中央公債交易商績效評鑑第一名」、櫃買中心「優良中央公債造市商」、亞洲金融雜誌(FinanceAsia)「台灣最佳債券承銷商」等，證明凱基證券在金融專業及服務品質上的優異表現。

凱基證券在固定收益商品業務力求均衡發展，在公債、公司債、金融債等債券初、次級業務均表現優異，2014年起至2018年連續五年在台外幣承銷總金額排名名列國內同業第一，2018年度台幣債券承銷金額達新台幣439億元、外幣計價國際債券承銷金額達美金33.17億元，合計台、外幣債券承銷金額約為新台幣1,458億元，市占率達9.86%，位居國內同業之冠。

債券次級交易方面，依據櫃買中心網站統計資料顯示，凱基證券2019年前三季透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債及金融債等債券交易量約為新台幣1,005億元，市場排名亦名列前茅。

凱基證券Global Markets亞太區主管林俊成表示，目標是成為亞太區域固定收益商品的頂尖團隊，故將持續擴充美元等外幣計價債券、轉換公司債等商品的承銷、造市能力，期能提供具利基的商品與服務給機構法人客戶，團隊中來自台灣、香港及泰國的菁英並肩合作，除引進更多的國際發行人到台灣國際板債券及亞洲債市，增益市場的多元性及機構法人投資組合的分散效果，更已參與承銷多件中資銀行的海外發行案件，逐漸在國際市場嶄露頭角。

凱基證券團隊在美元、人民幣、台幣、泰幣等各幣別信用債、轉換公司債及固定收益類衍生性金融商品亦扮演著積極造市的角色，由造市績效屢獲國際財經媒體的獎項已可見一斑。未來凱基證券仍將持續以整體亞太團隊合作模式，延伸固定收益業務的觸角。

凱基證券固定收益業務台灣區主管楊宗威亦表示，凱基證券戮力促進台灣債券市場整體發展朝更活絡與健全方向發展，並提供投資人資產配置的最佳效益；在固定收益有關的衍生性金融商品業務方面，凱基證券近期也推出新種結構型商品以連結更多連結標的，滿足專業客戶追求收益的投資需求，未來並將持續強化金融服務與產品實力，創造客戶與凱基的雙贏局面。

凱基證國際板債券新台幣

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