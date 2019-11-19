啟動數位金融轉型計劃 永豐金證券推出「VIP閃電平台」

2019-11-19 06:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



永豐金證券宣佈啟動全方位數位金融轉型計畫，推出「VIP閃電平台」，從報價到送單搶快速度先機，總經理江偉源表示，FinTech加上逐筆交易的新制度實施，翻轉券商推動科技金融的策略思維，「VIP閃電平台」解構傳統只是單純將交易電子化的服務框架，依投資策略交易需求進行客戶分流，鎖定台股市場的高頻交易及當沖中實戶與大戶，以速度為優先，協助客戶決戰毫秒之間。

江偉源表示，永豐金證券數位金融轉型計劃包含開戶、交易到服務三大區塊，不只是將人工作業電腦化，更運用先進數位技術優化整體流程及創新服務模式，精準提出對應方案，甫推出線上開戶「最快1小時可下單」，以及領先業界完成股票交易綁定交割帳戶整合服務的「大戶投」，緊接著第二項重大進展就是完成客戶的分流，針對高頻交易中實戶及大戶推出「VIP閃電平台」。

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根據證交所的統計，台股第三季成交量達5億以上的自然人大戶已達1,115人，而成交量在1至5億元之間的中實戶達9,535人，這10,650位台股投資人為市場創造熱絡可觀的交易量；另外、統計當沖客戶，11月以來每日上市當沖買進金額佔市場比重23.5~27.5%，上市當沖賣出金額佔比23.6~27.5%，當沖投資人積極參與市場交易成果驚人。

永豐金證券指出，台股的中實戶與大戶在交易速度上往往以秒差決定獲利或虧損，「VIP閃電平台」提供快速報價與下單效能，以單純下單畫面，讓5檔報價顯示的速度提升搶贏送單速度，並具備跨商品觸價下單功能，並提供客製化自訂功能服務，投資人可以依自己的交易習慣設定頁面的編排與項目顯示。

永豐金證券表示，在進行實際用戶使用回饋時，除了速度效率受到讚賞，另外可同步開啟18個分頁，讓習慣運用多螢幕的客戶能夠迅速在各交易商品進行委託，並設定觸價下單，更受到體驗客戶正面肯定；而針對當沖客戶最重要的資金控管與不留庫存，「VIP閃電平台」提供一鍵沖銷功能，收盤前若還有庫存快速沖銷，幫助當沖客戶做好資金控管。

江偉源表示，永豐金證券啟動數位金融轉型計劃，將以嶄新的數位科技財富管理券商追求領先地位，從解決客戶問題到創造新服務， 更多結合新創技術的服務模式已蓄勢待發。