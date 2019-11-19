中信金控獲《The Asset》最佳CEO等三大獎

2019-11-19 06:14 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



中國信託金控在永續金融、環境保護、社會參與、公司治理等面向上表現傑出，國際知名財經媒體《The Asset》（財資）雜誌上週五公布「The Asset ESG Corporate Awards 2019」，中信金控一舉榮獲「最佳ESG企業白金獎」及「最佳社會責任專案獎」，「2019年度最佳CEO」也由中信金控總經理吳一揆拿下。

《The Asset》雜誌指出，吳一揆推展公司治理，展現卓越成果，落實「所有權」與「經營權」分離，重視企業永續經營理念，積極提升公司治理標準，協助中信金控成為台灣第一家獨立董事過半的金控公司。

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另一方面，吳一揆擔任中信金控「企業永續委員會」主任委員，以透明的公司治理方針、負責的環境態度、窩心的員工照顧、完善的產品服務與齊心的社會成長等策略，有效推動企業永續責任相關作為，促使中國信託金控接軌聯合國永續發展目標（SDGs）。

吳一揆於2010年升任中信金控總經理後，帶領團隊提升整體金控績效，對於企業社會責任及公司治理議題多所關心，獲得《FinanceAsia》、《Corporate Governance Asia》等國際知名財經媒體及公正單位頒發之16項個人大獎。

中信金控積極推動企業永續發展，在環境、社會與治理上表現優異，八度獲得「最佳ESG企業白金獎」。不僅業務表現持續穩健成長，推動企業永續發展也績效卓著。

此外，中國信託文教基金會扎根偏鄉藝文教育，以2017年起推動的「LOVE & ARTS夢想+圓夢工程」計畫，獲「最佳社會責任專案獎」肯定。此計畫透過半年以上的深度藝術教育課程，幫助臺灣偏鄉學子圓夢，近八成的孩子經由參加「夢想+圓夢工程」活動提升自我認同感、建立正面價值觀。

中信金控將企業社會責任視為公司核心價值，投身企業永續活動，榮獲海內外專業機構肯定，2014年起連五年入選摩根士丹利ESG 領導者指數，2016年起連三年獲選為富時社會責任指數新興市場指數成分股，2017 年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股及持續入選「新興市場指數」成分股。