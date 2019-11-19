親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

陳冲：ATM密度第一 不是正面解讀

2019-11-19 00:19聯合報 記者沈婉玉／台北報導

台灣自動櫃員機（ＡＴＭ）設置的密度全球第一。圖／聯合報系資料照片
台灣自動櫃員機（ＡＴＭ）設置的密度全球第一。圖／聯合報系資料照片
分享

台灣自動櫃員機（ＡＴＭ）設置的密度全球第一，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨表示，ＡＴＭ多代表民眾偏好使用現金，不符官方力推行動支付的政策，也不利洗錢防制及反恐，「應該不是正面的解讀」，建議金管會應調整銀行裁撤ＡＴＭ須事先報准的規定，給銀行更寬廣的業務自主權。

行動支付愈來愈普及，全球各地都掀起無現金風潮，也讓ＡＴＭ地位受到挑戰。

陳冲形容，金融科技就像英國知名兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」裡的那面穿衣鏡，是另一個世界，很多觀念都要顛覆改變。

陳冲指出，台灣地狹人稠，ＡＴＭ密度高意謂民眾有使用現鈔的習慣及偏好，與官方力推行動支付的政策並不吻合。另方面，政府大力推動洗錢防制及防範恐怖主義，ＡＴＭ密度舉世第一，應該不是正面的解讀。

陳冲表示，或許主管機關為推動普惠金融，不希望銀行撤除ＡＴＭ，也有輿論主張應要求銀行不計成本在指定地點設置ＡＴＭ，或不應遷移裁撤ＡＴＭ，以對民眾服務。但因應全球金融科技的發展變化，應給予銀行更寬廣的業務自主權。

不過，中央銀行則強調，截至今年八月底，全台ＡＴＭ數量達三萬八○台，整體而言，全台ＡＴＭ數量及新台幣的流通量仍呈現上升趨勢；在可預見的未來，台灣似乎不須擔心現金或ＡＴＭ將會消失的影響。

ＡＴＭ不但不會消失，央行指出，隨著行動支付普及，部分無現金化發展快速的國家，已開始認真思考如何保障民眾使用現金支付及享有使用ＡＴＭ的權利。

洗錢行動支付金管會

相關新聞

玉山銀進擊 登10月發卡王

2019-11-19 00:15

熱錢湧不停 連三月匯入

2019-11-18 23:23

中信金控獲《The Asset》最佳CEO等三大獎

2019-11-19 06:14

國泰金海內外股票 減碼880億

2019-11-19 00:47

最高回饋2% 玉山國旅卡首推行動支付

2019-11-19 00:40

資金匯回 央行四招控管

2019-11-19 00:17

三國營銀行團協 納禁搭便車

2019-11-19 00:16

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

華銀海外分行獲利 喊衝

2019-11-19 00:16

中租攻印尼 設合資公司

2019-11-19 00:16

中信銀外幣ATM 進駐高港

2019-11-19 00:16

銀行裁撤ATM 顧立雄提3原則

2019-11-19 00:15

國泰世華簽帳金額 稱冠

2019-11-19 00:14

國壽減碼台股550億元 李長庚：未看壞後市

2019-11-18 23:30

富邦壽 擬參與阿里在港IPO

2019-11-18 23:26

國壽資金成本降 利差益有望

2019-11-18 23:25

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

年輕人被當詐騙集團人頭 顧立雄：不能像BABY一樣被保護

2019-11-18 14:37

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

陳冲：ATM密度全球第一 是不是好事？值得思考

2019-11-18 12:58

對蔡友才重為行政處分 顧立雄：收到判決書後再思考

2019-11-18 12:33

年輕人賺無卡分期佣金淪人頭 顧立雄：不能像BABY保護

2019-11-18 12:20

資金匯回235億 財長蘇建榮：優稅還有9個月

2019-11-18 10:27

華映欠薪被當擋箭牌 顧立雄：可設一年內抵押代墊

2019-11-18 10:24

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

中信金奪最佳ESG白金獎

2019-11-17 23:34

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

華銀海外獲利拚增兩成

2019-11-17 23:19

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

華銀董座張雲鵬：期待局勢「風微浪穩」

2019-11-17 23:14

花旗徵才 招手「資工人」

2019-11-17 23:13

創櫃投資媒合會 周三登場

2019-11-17 22:27
看更多

熱門文章

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知

2019-11-18 12:52

台商匯回投資實際金額為零 立委：台灣錢太便宜

2019-11-18 11:11

燦坤高層異動 總經理李佳峰上任7個月閃辭

2019-11-18 09:31

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

台商回台投資統計6971億元 經濟部：還未見「境外」資金匯入

2019-11-18 11:16

台泥集團聯合法說會 張安平：總經理人呢？

2019-11-18 18:01

國營銀行為避免員工流失 工會將爭取四大訴求

2019-11-18 16:50

富邦VIX波動升 市場傳這原因

2019-11-18 20:29

台商「回流」投資7000億元？ 匯回資金是零

2019-11-19 00:16

旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44

Uber條款輔導期限到 300司機怒吼「沒活路」

2019-11-18 10:53

國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32

台商申請回台投資6971億 實際匯回仍掛蛋

2019-11-18 14:37

總座、發言人雙雙去職 燦坤發聲明：尊重意願

2019-11-18 12:10

大同如何合法代墊華映欠的近億工資 顧立雄提解方

2019-11-18 12:19

林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

2019-11-18 12:08

旺宏受惠NOR記憶體漲價利多 外資調升目標價

2019-11-18 11:56

放大年終獎金 靠數位帳戶自賺紅包

2019-11-18 18:49

這位董事長唸交大時常翹課 今大手筆捐母校1.5億元

2019-11-18 19:31

燦坤總經理閃辭 轉型策略生變？

2019-11-18 14:37

台商回台投資達7千億？經濟部：還沒看到海外資金匯入

2019-11-18 15:00

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

財會CEO跨界互粉 臻鼎、穩懋、上銀三巨頭怎麼贏出頭

2019-11-18 11:17

上任僅七個多月！燦坤總座李佳峰請辭 3C通路震撼

2019-11-18 15:10

富邦人壽擬參與阿里巴巴在港IPO 擬申購5億美元

2019-11-18 21:21

中信銀率先推出兩大線上申辦服務

2019-11-18 19:44

台銀、土銀、輸銀三國營銀行 舉行團體協約聯合簽約

2019-11-18 12:16

無薪假人數增至2,668人 今年來最多

2019-11-18 23:48

台泥法說下午登場 歐洲事業看升成焦點

2019-11-18 10:24

談判30年、歷經297次會議 台鐵今與工會簽團協

2019-11-18 16:46

陳冲：ATM密度全球第一 是不是好事？值得思考

2019-11-18 12:58

專家：貿易協議前景未明 人民幣匯率弱勢盤整

2019-11-18 18:10

台泥啟動大探索時代 首度揮軍非洲象牙海岸

2019-11-18 19:28

世界人才評比 我排亞洲第三

2019-11-18 23:42

年輕人賺無卡分期佣金淪人頭 顧立雄：不能像BABY保護

2019-11-18 12:20

熱錢湧不停 連三月匯入

2019-11-18 23:23

台銀土銀輸銀簽團體協約 禁搭便車條款成亮點

2019-11-18 15:55

對蔡友才重為行政處分 顧立雄：收到判決書後再思考

2019-11-18 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top