富邦人壽擬參與阿里巴巴在港IPO 擬申購5億美元

2019-11-18 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



阿里巴巴上周三（13日）在香港證券交易所提交初步招股文件，擬發行5億股普通股新股，並在港交所主板上市。路透 分享 facebook 中國大陸最大電商集團阿里巴巴擬在香港主板二次掛牌上市，富邦金旗下富邦人壽今（18）日晚間輸入公開資訊觀測站，表示將參與其IPO初次上市案，擬申購上限5億美元(不含交易佣金及其他相關稅費)的阿里巴巴集團控股有限公司之普通股，由於阿里巴巴20日才定價，因此富邦人壽表示，實際價格與金額需待確定後另行公告。

阿里巴巴上周三（13日）在香港證券交易所提交初步招股文件，擬發行5億股普通股新股，並在港交所主板上市，最多可籌134億美元，15日起已正式公開招股，將在20日定價。若富邦人壽申購5億美元的IPO新股，將占總籌資金額的3.73%。富邦人壽公告表示，此次申購是依保險法之規定，為壽險資金之運用，同時此次申購為一次性給付，交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位，由發行公司依需求狀況決定

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據悉，阿里巴巴從2009年開始打造的雙11購物節，業績年年都創下新高，如今已是全中國甚至全球最大購物節，今年訂單數再次打破去年紀錄，最高每秒達到54.4萬筆，是2009年第一次雙11的1,360倍，今年成交金額人民幣2,684億元（折合新台幣約1兆1,541億元），比去年的2,135億元高出26%。