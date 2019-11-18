富邦VIX波動升 市場傳這原因
數萬名投資人持有的富邦VIX（00677U），今（18）日因盤中賣單急敲，導致股價劇烈波動，引發市場關注；外界對富邦VIX賣盤的來源說法紛紜，其中一種說法指向富邦VIX淨值已逼近3元大關，恐怕不久會觸及2元的下市門檻，使投資人急於將持股換現金。
富邦投信對此表示，富邦VIX今日因買賣單急敲，先是快速走跌又上漲，波動確實比追蹤的VIX期貨指數大，但賣單來源應以美股不斷上漲，預期VIX反彈的買盤做停損為主，無法判定其他賣方心態；也呼籲投資人留意富邦VIX溢價已經擴大，進場前注意風險。
富邦VIX自2016年發行以來，因為波動率極高，快速受到台灣股民歡迎，但也因為高波動，曾傳出交易糾紛。迄今該ETF至少向主管機關申請七次籌碼追加，其原因就是籌碼熱門，加上價格長期走低，每次一有籌碼就快速被掃光。
到今年起，主管機關忽傳未再核准新籌碼，為台灣數百檔ETF發行以來首見。此狀況碰上VIX持續下跌，富邦VIX買盤又強勁不退，ETF的溢價從個位數擴大到30%，到上周五最多來到35%。
今日富邦VIX因盤中賣壓湧現，股價劇烈波動，格外受到關注。富邦投信官網顯示，在富邦VIX經歷一天的震盪，溢價下滑到28%，但相對常態ETF折溢價多在2%以內，富邦VIX幅度還是有倍數之差。
法人分析，賣盤來源可能為買盤看錯趨勢，押寶VIX上漲卻遇上股市連漲，不得已停損出場，但有另一種市場傳聞更令人擔心，那就是富邦VIX的淨值逼近主管機關強制下市的2元門檻，可能有長抱投資人決定停損。
為控管期信ETF風險，主管機關在數個月前頒布新規定，一旦期信ETF近三個營業日的平均淨值較發行價下跌90%，或平均規模低於台幣2,000萬元，均須報會清算；而以富邦VIX來看，該ETF的發行價為20元，只要連三天平均價格達2元，就必須呈報主管機關。
目前富邦VIX淨值已下滑到3.19元，和2元的距離僅37.3%，也就是富邦VIX淨值再跌不到四成，將觸及2元大關。
其中，富邦VIX若正式進入清算，投資人持股將以淨值贖回，並非股市中的交易價格（今日收盤價為4.1元），將承受相當損失。
富邦投信強調將持續呼籲富邦VIX的投資風險，若以行情操作為主一定要嚴設停損。
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