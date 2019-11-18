為服務出入境旅客 中國信託外幣兌換機進駐高雄港
2019-11-18 19:48
經濟日報 記者陳怡慈
／即時報導
根據國際郵輪協會(Cruise Lines International Association)指出，台灣為亞洲郵輪第二大市場。為服務出入境旅客需求，中國信託商業銀行去（2018）年8月率先於基隆港布建外幣兌換機，今年10月再於高雄港設立外幣兌換機，提供新台幣與美元、日圓、人民幣之現鈔雙向兌換服務，方便台灣民眾與外國旅客使用。
看準高雄港為台灣前兩大郵輪停靠港，歌詩達郵輪「新浪漫號」與星夢郵輪「世界夢號」等豪華郵輪陸續靠港，即將開幕的高雄港埠旅運中心，可望吸引更多旅客與郵輪前來，中國信託銀行上月於高雄港九號碼頭遊客中心建置外幣兌換機與ATM，方便造訪的民眾體驗快速簡便的台、外幣現鈔雙向兌換與存、提款服務。
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中信銀行去年8月於基隆港設置全台首創的外幣兌換機，平均每月逾2,000人次使用且逐漸成長，其中以日圓雙向兌換與日圓提領交易最熱門占65%，而外幣提款交易部分，非中信銀行客戶使用占比為58%。
外幣ATM跳脫分行營業時間限制，節省民眾臨櫃辦理的時間，中信銀行外幣ATM數量現居台灣銀行業之冠，分別建置於全台各分行及指定之7-ELEVEN門市，今年7月再首創推出ATM外幣存款功能，滿足民眾使用需求。
中信銀行分析內部資料發現，中信銀行外幣ATM每月外幣提款交易已突破5,000筆，其中日圓交易占比55%；今年7月推出之外幣存款服務每月交易數近2,000筆，其中以美元最受歡迎，占51%。
為感謝客戶支持，即日起至2020年2月14日止，於中信銀行外幣ATM完成外幣存、提款交易可獲得ATM點數5點，每集滿3點即可抽北歐雙人來回機票，活動期間內客戶至中信銀行ATM、「中信Home Bank」APP、網路銀行及網路ATM完成指定交易，最高可累積抽新台幣100萬元。
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