中信銀率先推出兩大線上申辦服務

金管會今年5月宣布擴大銀行線上業務範圍，中國信託商業銀行立即啟動相關系統建置，且於今(18)日宣布，即日起針對信用貸款業務推出新戶線上申貸服務，新客戶只要線上完成資料填寫與上傳需求文件即可申辦，營業時間內最快核准後十分鐘可完成撥款。

有關房屋貸款業務，中國信託銀行推出「取得保證人同意查詢聯徵中心信用資料」與「保證人申請」線上服務，共同借款人與房貸保證人申請業務不需臨櫃辦理，讓客戶享受更省時便利的數位金融服務。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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在個人信用貸款申辦服務方面，中國信託銀行首創數位申貸平台「Online貸」簡化使用者步驟與流程，引入大量數據，以建模技術開發細緻的客戶模型，搭配智能審核，導入擬人化即時決策系統，快速完整分析申貸客戶信用風險，加速借款人取得資金，讓數位服務再升級。

法令開放後，非中信客戶持有其他金融同業之實體帳戶，也可完成線上申貸，於營業時間內，最快核准後十分鐘即可撥款，減少等待時間與方便規劃資金。

至於房屋貸款服務，中信銀行除了現有線上申請房貸及線上調降房貸月付金服務外，過往房屋若非借款人本人持有或借款人主動提供保證人，皆無法透過線上申請房貸。

中信銀行新推出「共同借款人、保證人線上申請服務」，讓共同借款人與房貸保證人業務亦可線上申請，不需臨櫃辦理。

只要於中國信託「i適貸」平台完成申請及文件上傳，後續確認相關貸款條件、簽約與抵押權設定後，即可取得資金，大幅提升房貸申請的便利性。