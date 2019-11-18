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國泰金連三季減碼台股 李長庚：選股比選市重要

2019-11-18 19:37經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

國泰金控今(18)日舉辦第3季法說會，儘管2019年下半年台股表現亮眼，不過，國泰人壽今年卻連續三季調降股票市場的占比。

國泰金總經理李長庚解釋，這並非看壞股票市場，而是因為「選股比選市重要」，所以開始出脫部分未來展望不理想的個股，並進行精準選股。

國泰金控台股國泰人壽

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