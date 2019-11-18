新鼎前3季營收年減25% 每股獲利2.49元不降反增

2019-11-18 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



新鼎（5209）今（18）日表示，前3季營收因部分標案延宕影響，營收年減25%，在成本控管得宜、毛利率提升帶動，每股稅後純益2.49元，仍優於去年同期的2.44元。後續在合併萬鼎朝統包工程解決方案邁進，可望帶動營收及獲利增加。

新鼎今天參與櫃買中心的業績發表會，公布前3季營收7.98億元，年減25%。由於進行成本控管，以及毛利率較高的追加工作增加，整體毛利率提高到15.24%，結算稅後純益5,857萬元，年增2.2%。

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新鼎日前已公布，以7.4億元取得萬鼎99.05%股權。新鼎表示，萬鼎為少數同時具有甲級營造廠資格及工程技術顧問的工程服務公司，與新鼎同時都在爭取智慧化商機，不過雙方領域不同，整合後將能擴大新鼎的業務範圍，包括進入智慧建築及智慧園區市場，提供統包工程的解決方案。萬鼎去年轉虧為盈，今年以來的獲利表現也不錯，期待未來能為新鼎貢獻更多獲利。

新鼎指出，今年到9月底的在建工程有39.1億元，超過去年全年的37.6億元。接下來將爭取的訂單，包括配合中鼎集團爭取LNG接收站新建與擴建儀控訂單，以及小型LNG衛星氣化站新建相關工作。另外隨政府推動產業AI化政策，也將爭取機聯網與工廠智能化業務機會；在此波台商回台設廠，也將力爭無塵室機電工程與工廠智能化訂單。