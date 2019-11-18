產險業首例！富邦產小企業投保流程獲發明專利

2019-11-18 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



富邦產險18日表示，其創新將智能分析與行動科技應用於小型企業投保流程，近期以「企業風險評估與保險規劃系統及方法」，成為國內首家以企業行動要保取得經濟部智慧財產局發明專利的保險業者。

應用此專利的「小型企業保險行銷App」，提供業務員簡易方便的行銷暨展業工具，可根據各產業類別的風險管理需求，為客戶打造跨險種且客製化的保障方案，推出以來已創造逾4,000萬元的新業績。

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富邦產險資深副總林金穗表示，企業保險商品涵蓋眾多險種與專業知識，行銷過程包括風險評估、保險規劃、報價、要保書用印與核保等程序，銷售難度極高，因此目前國內外產險業的線上投保或輔助銷售工具，鮮少有專門針對企業保險所設計的系統。

富邦產險於2018年推出小型企業保險行銷App，是國內首家推出此類型行銷工具的保險公司；此App應用甫獲得發明專利的企業風險評估與保險規劃系統及方法，自上線以來，已為富邦產險創造近7,000件、保費達4,300萬元的新業績，成長幅度驚人。

企業風險評估與保險規劃系統及方法，首創以App一次完成行銷、報價、投保與出單作業的全數位化流程，業務員透過App即時行銷，平均每件只需花五至十分鐘即可完成行動要保程序並得發送電子保單，省去業務員大量報價、出單與送單的時間。

這項創新以小型企業客戶的需求為出發點，依據不同產業的風險需求，透過系統內建的智能分析功能即時產出財產保險、責任保險等跨險種的客製化保險專案，客戶並可依據自身預算調整保額，大幅提升投保便利性。

富邦產險表示，此創新系統於2018年榮獲國內《財訊》「FinTech創新應用獎-金質獎」與國際《財資 (The Asset)》「Triple A Digital Awards- Most Innovative Mobile Insurance Application」等金融科技獎項，並於2019年正式取得發明專利，顯見該發明內容不僅於實務上展現顯著成效，其創新度與獨特性更深獲國內外的認同與肯定。