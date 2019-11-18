卡友賺到！2020年玉山國民旅遊卡推重磅現金回饋

2019-11-18 17:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



玉山銀行連續8屆榮獲交通部觀光局評選為公務人員國民旅遊卡發卡銀行，讓「玉山國民旅遊卡」成為許多公務人員消費生活支付的首選。為能持續響應政府提振觀光旅遊及鼓勵使用電子支付比例政策，玉山銀行領先市場，首家推出行動支付可請領國旅卡補助費服務，2020年「玉山國民旅遊卡」推出重磅現金回饋，國內外一般消費現金回饋1%，另提供「指定行動支付現金回饋最高2%」及「指定旅行社/交通消費現金回饋最高1.5%」刷卡優惠，一年最高加碼回饋7,200元！

值得一提的是，與家人朋友出國旅遊渡假時，「玉山國民旅遊卡」於特約單位刷卡滿額更可享限定區域之免費國際機場接送服務或卡友優惠價。

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玉山銀行表示，2020年1月1日起，「玉山國民旅遊卡」除享有國內外一般消費現金回饋1%，於雄獅、可樂、東南、易遊網、華友等15家指定旅行社，以及高鐵、台鐵或國光、首都、葛瑪蘭等5大客運，「玉山國民旅遊卡」額外再加碼現金回饋0.5%，若透過手機下載「玉山Wallet」APP並綁定卡片，使用Apple Pay、Google Pay或玉山Wallet條碼付，可另享加碼1%現金回饋。例如：玉山國民旅遊卡持卡人下載綁定玉山Wallet，於雄獅旅遊或易遊網使用Apple Pay刷卡消費60,000元，則可獲得現金回饋最高1,200元(基本回饋1%為600元，指定旅行社加碼0.5%為300元，綁定玉山Wallet及使用Apple Pay加碼回饋1%，上限300元)，回饋率高達2%！

玉山銀行也持續傾聽公務人員的聲音，獨家推出「線上重設密碼」創新服務，減少公務人員在請領補助款時的操作斷點，未來「玉山公務人員國民旅遊卡」持卡人可以在玉山銀行專屬網頁自行重新設定，提升持卡人登入檢核系統密碼的便利性，讓公務人員可以擁有更好的用卡體驗。