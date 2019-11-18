親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

刮刮樂「連線派對」、「歡樂賓果」熱情上市

2019-11-18 16:51經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

歡聚時刻就是要玩刮刮樂。台灣彩券公司今(18)日推出兩款廣受消費者喜愛的刮刮樂「連線派對」和「歡樂賓果」，不僅票面充滿歡樂繽紛的派對元素，還採用益智延長型遊戲中最簡單易懂的連線玩法，提供聚會過程中驚喜連連、歡呼不斷的歡樂氣氛，絕對是親友歡聚時的必備活動。

「連線派對」每張售價新台幣200元，頭獎200萬元，刮區中特別加入一個「FREE」符號，增加連線成功的機會，連線數越多，獎金越高，總獎項超過186萬個。

「歡樂賓果」每張售價100元，最高獎金30萬元，連線成功就有獎金，刮到「4角全中」獎金1萬元。兩款刮刮樂總獎項超過353萬個，總獎金逾10億元。

刮刮樂「連線派對」每張售價200元，共有六個頭獎200萬元，票面以派對常見的彩帶和氣球為背景，刮區則採用派對帽、氣球、蛋糕和糖果等元素營造出聚會熱鬧的氛圍，搭配彩迷相當熟悉的連線型玩法，共有24個「派對號碼」，「派對號碼」正中間還提供一個「FREE」符號，增加連線成功的機會。

只要「您的號碼」出現在「派對號碼」中，且連成直線、橫線或對角線就中獎，依連線成功數得到對應的獎金，連成一條線就可得到獎金200元，連成八條線，即得頭獎200萬元，1,000元(含)以上的獎項超過22萬個，總中獎率31.02%，總獎項超過186萬個，總獎金逾7.6億元。

刮刮樂「歡樂賓果」每張售價100元，票面色彩鮮豔、活潑熱鬧，是刮刮樂連線型玩法的入門款，除了依連線成功數可得到對應的獎金之外，「4角全中」也能獲得1萬元獎金。

「歡樂賓果」最高獎金30萬元共有五個，還有超過18萬個500元(含)以上的獎項，總中獎率33.01%，總獎項超過167萬個，總獎金逾3.1億元。

民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，台灣彩券公司邀請大家一起「買彩券、做公益、積功德」。彩迷若想了解更多相關訊息，可至台灣彩券公司網站（www.taiwanlottery.com.tw）點選「熱賣中刮刮樂」及新聞專區內之「公告事項」查詢。

刮刮樂「連線派對」、「歡樂賓果」照片。台灣彩券公司/提供
刮刮樂「連線派對」、「歡樂賓果」照片。台灣彩券公司/提供
分享

刮刮樂彩券

相關新聞

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

年輕人被當詐騙集團人頭 顧立雄：不能像BABY一樣被保護

2019-11-18 14:37

陳冲：ATM密度全球第一 是不是好事？值得思考

2019-11-18 12:58

對蔡友才重為行政處分 顧立雄：收到判決書後再思考

2019-11-18 12:33

年輕人賺無卡分期佣金淪人頭 顧立雄：不能像BABY保護

2019-11-18 12:20

資金匯回235億 財長蘇建榮：優稅還有9個月

2019-11-18 10:27

華映欠薪被當擋箭牌 顧立雄：可設一年內抵押代墊

2019-11-18 10:24

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

財經觀點／護資產迎收益 美股當引擎

2019-11-18 00:59

中信金奪最佳ESG白金獎

2019-11-17 23:34

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

躉繳型保單退潮 保費大成長年代過去了

2019-11-17 23:22

華銀海外獲利拚增兩成

2019-11-17 23:19

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

初年保費衰退 投資型商品遽減三因素

2019-11-17 23:17

華銀董座張雲鵬：期待局勢「風微浪穩」

2019-11-17 23:14

花旗徵才 招手「資工人」

2019-11-17 23:13

唐德瑜專訪（一）／摩根精準投資 幫客戶圓夢

2019-11-17 23:00

唐德瑜專訪（二）／給年輕人忠告…一要二不

2019-11-17 22:59

名家觀點／公營行庫金融創新…再加油

2019-11-17 22:57

策略行銷／黃致淵推動普惠金融 讓投資變簡單

2019-11-17 22:44

永豐金證 教戰權證黃金策略

2019-11-17 22:36

集保曼谷論壇 分享e化服務

2019-11-17 22:30

期交所台中座談 回響熱

2019-11-17 22:28

專業板首檔外國債 明掛牌

2019-11-17 22:27

創櫃投資媒合會 周三登場

2019-11-17 22:27

人民幣存款降至五年半新低

2019-11-16 03:49

公銀搶發卡 連結數位帳戶

2019-11-16 03:48

金融業對港曝險 重返兆元

2019-11-16 03:48

銀行業徵才 鎖定金融科技專長

2019-11-18 00:49

南山人壽舉辦動物園大型健走 2萬人參與

2019-11-17 15:10
看更多

熱門文章

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

記憶體五大咖：產業復甦了

2019-11-18 00:15

義美公主 再奪保時捷經銷權

2019-11-18 00:09

台商匯回投資實際金額為零 立委：台灣錢太便宜

2019-11-18 11:11

鴻海組團 打造5G專網一條龍

2019-11-18 00:14

燦坤高層異動 總經理李佳峰上任7個月閃辭

2019-11-18 09:31

有錢人欠繳國保明年起配偶免罰 學者：根本矛盾沒解決

2019-11-17 19:08

躉繳型保單退潮 保費大成長年代過去了

2019-11-17 23:22

有錢保戶欠國民年金保費 配偶最快明年免再幫繳

2019-11-18 00:06

領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知

2019-11-18 12:52

7奈米供不應求...台積5奈米 緊鑼密鼓

2019-11-18 00:20

鴻海集團布局6G 台揚、建漢扮要角

2019-11-18 00:13

旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44

台日結盟 GIS攜JDI搶新蘋單

2019-11-18 00:07

Uber條款輔導期限到 300司機怒吼「沒活路」

2019-11-18 10:53

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

網購逃漏稅 3步驟抓漏

2019-11-18 00:38

總座、發言人雙雙去職 燦坤發聲明：尊重意願

2019-11-18 12:10

大同如何合法代墊華映欠的近億工資 顧立雄提解方

2019-11-18 12:19

六領域需求熱 催動記憶體景氣

2019-11-18 00:14

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

低谷已過 5大咖看好記憶體後市

2019-11-18 00:47

大陸台幹薪資 兩方式報稅

2019-11-17 22:40

明年地方「超徵紅包」將縮水

2019-11-17 23:21

林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

2019-11-18 12:08

旺宏受惠NOR記憶體漲價利多 外資調升目標價

2019-11-18 11:56

銀行業徵才 鎖定金融科技專長

2019-11-18 00:49

台商回台投資統計6971億元 經濟部：還未見「境外」資金匯入

2019-11-18 11:16

國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32

海關加強查緝 包裹未實名認證將無法通關

2019-11-18 00:43

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

初年保費衰退 投資型商品遽減三因素

2019-11-17 23:17

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

前進馬國 南科醫療器材產品推廣及營運中心開幕

2019-11-17 18:30

本土品牌NET 力抗快時尚

2019-11-18 00:25

新莊績效讚 保時捷台南經銷權勝出關鍵

2019-11-18 00:11

9月後賣地 須繳納地價稅

2019-11-17 22:40

財會CEO跨界互粉 臻鼎、穩懋、上銀三巨頭怎麼贏出頭

2019-11-18 11:17

台泥法說下午登場 歐洲事業看升成焦點

2019-11-18 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top