刮刮樂「連線派對」、「歡樂賓果」熱情上市

2019-11-18 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



歡聚時刻就是要玩刮刮樂。台灣彩券公司今(18)日推出兩款廣受消費者喜愛的刮刮樂「連線派對」和「歡樂賓果」，不僅票面充滿歡樂繽紛的派對元素，還採用益智延長型遊戲中最簡單易懂的連線玩法，提供聚會過程中驚喜連連、歡呼不斷的歡樂氣氛，絕對是親友歡聚時的必備活動。

「連線派對」每張售價新台幣200元，頭獎200萬元，刮區中特別加入一個「FREE」符號，增加連線成功的機會，連線數越多，獎金越高，總獎項超過186萬個。

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「歡樂賓果」每張售價100元，最高獎金30萬元，連線成功就有獎金，刮到「4角全中」獎金1萬元。兩款刮刮樂總獎項超過353萬個，總獎金逾10億元。

刮刮樂「連線派對」每張售價200元，共有六個頭獎200萬元，票面以派對常見的彩帶和氣球為背景，刮區則採用派對帽、氣球、蛋糕和糖果等元素營造出聚會熱鬧的氛圍，搭配彩迷相當熟悉的連線型玩法，共有24個「派對號碼」，「派對號碼」正中間還提供一個「FREE」符號，增加連線成功的機會。

只要「您的號碼」出現在「派對號碼」中，且連成直線、橫線或對角線就中獎，依連線成功數得到對應的獎金，連成一條線就可得到獎金200元，連成八條線，即得頭獎200萬元，1,000元(含)以上的獎項超過22萬個，總中獎率31.02%，總獎項超過186萬個，總獎金逾7.6億元。

刮刮樂「歡樂賓果」每張售價100元，票面色彩鮮豔、活潑熱鬧，是刮刮樂連線型玩法的入門款，除了依連線成功數可得到對應的獎金之外，「4角全中」也能獲得1萬元獎金。

「歡樂賓果」最高獎金30萬元共有五個，還有超過18萬個500元(含)以上的獎項，總中獎率33.01%，總獎項超過167萬個，總獎金逾3.1億元。