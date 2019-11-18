國營銀行為避免員工流失 工會將爭取四大訴求

2019-11-18 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



為爭取員工權益，台灣銀行、土地銀行、中國輸出入銀行等三家國營銀行今（18）日舉行團體協約聯合簽約儀式，由三銀行首長呂桔誠、黃伯川、林水永代表與工會簽署，本次三家銀行共同簽署協議的最大亮點，包括「禁止搭便車條款」，以及休假制度在「公務人員請假辦法」與「勞基法」間從優辦理。

輸銀工會理事長王玉晴致詞時進一步提出四大訴求，包括國營銀行員工薪資與公務員脫鉤、提高退休後的公保給付率、鬆綁國營銀行用人費率，及恢復退休行員48萬元的13%優存。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台銀工會理事長陳俊雄指出，金融事業不是行政單位，須和泛公股與民營銀行競爭，但國營銀行薪資與退休待遇不如泛公股，造成留才攬才上的困難。

土銀工會理事長陳宗燦表示，未來將持續推動的方向包括鬆綁用人費率、提升公保年金及實施員工持股信託，雖然國營銀行並未上市，但還是可以持有「其他泛公股銀行」的股票，具體可實施的標的由財政部決定。

王玉晴強調，國營銀行員工薪資與公務員薪資脫鉤歷經多次協商，希望能在明（2020）年實施，此外，國營銀行員工退休後的公保給付率僅同業的一半水準，加上用人費率綁手綁腳，不利留才攬才。

至於退休族群的48萬元13%優惠存款是在年改時遭誤砍，因為其他泛公股銀行仍保有此制度，形成不公平待遇。

王玉晴強調，三國營銀行在激烈競爭環境下被法令綁手綁腳，薪資也不如民營化公股銀行，卻還是交出亮眼的經營成績，但年金改革後，國營銀行待遇明顯不如民營化公股銀行，恐引發人才流失問題。

本次三家國營銀行簽署團協，其中的「禁止搭便車條款」是指，未加入工會的銀行員工不能和工會會員適用相同的團協內容，該條款上路後，台銀工會會員增加逾200名；目前台銀、土銀、輸銀員工加入工會的比率分別為94.5%、98%及近100%。