宏遠證積極發展FinTech 搶攻數位證券商機

2019-11-18 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



宏遠證券（6015）近年來加大金融科技（FinTech）領域業務推展，強化電子網路平台與實體分公司的互補性，未來隨著全行科技金融應用範疇的擴大，可望提供顧客更為安全且便利之創新服務，成功轉型為「專業服務的電子券商」，同時以期電子下單推進宏遠證經紀業務之業績向上成長。

宏遠證總經理林禎民表示，現今台灣資本市場上電子交易比重日益提高，至今達6成以上，而宏遠證券累計今年前十月客戶電子下單占成交總額比例已攀升至71％，凸顯近年來公司全力推動數位轉型的成效逐步展開。宏遠證為拉升經紀業務市占率表現，近期舉辦「數位新時代 宏遠超哈利」活動，至2020年1月31日止好禮大方送，可望藉此活動推進公司電子下單交易比例提升，帶動經紀部營運更上一層樓。

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林禎民進一步表示，宏遠證秉持在金融領域不斷精益求精、創新突破，向來將最好的金融服務帶給客戶，讓客戶也能感受到宏遠證以客為尊的服務精神。目前除了持續優化電子交易平台，更推出升級版《宏遠證券-線上開戶》APP 上線，簡化開戶流程，由於投資人可快速透過簡單5步驟即可完成三合一開戶（證券、期貨、複委託），享受24小時免臨櫃、輕鬆填、馬上開的最佳方案，同時宏遠證也於北、中、南分公司舉辦共9場專業理財暨金融知識的演說活動，深受客戶好評，爆棚滿座，挹注宏遠證整體開戶數明顯增加。

展望未來，宏遠證券有信心在優秀專業的團隊齊力推動數位轉型下，讓創新數位證券服務創造公司全新形象，提高企業競爭優勢同時驅動各項業務全方位穩健成長。一方面，已陸續完成LINE@立即下單、提升服務智能選股功能，FB宏遠證券-智能投資宏利旺更不定期的推出理財知識報、說書人、各項活動、講座舉辦等。