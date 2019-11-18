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國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32經濟日報 記者葉憶如／即時報導

國泰金今（18）日下午舉行第3季法人說明會，台股今年前三季加權指數上漲1102點，漲幅逾11%，但旗下國壽逢高獲利了結入袋，對台股部位市值卻僅剩3790億元，半年來減少550億元，已連三季調節台股，加計國外股票半年來部位也減少330億元，等於海內外股票半年來就減碼高達880億元。

國泰金總經理李長庚表示，國壽並沒有看壞台股，他強調「選股比選市重要」，投資團隊操作與未實現利益表現相當不錯，而是比較精準的選股，趁年底前把一些不理想的股票做調整。

至於債券部份，無論是國內外都呈現加碼。其中國內債券今年前三季加碼1390億元、國外債券今年來加碼更高達4010億元。占總投資金額分別為6.85%與60.3%。在各項投資工具的投報率方面，國內外股票的投資報酬率都仍高達7.7%，而部位最高的海外債的收益率還有5.1%。前9月的避險後投資收益為4.07%。

國壽發言人林昭廷副總表示，持續增加固定收益的核心部位，新錢進來甚至房貸，國內放款減少，增加國外投資固定收益的方向不變。每一季會視市場狀況，收益率比較好就配置高，現在收益率較差就會配置較慢，未來還是會以國外為主；國內外股票方面，第3季拿到不少現金股息，拿到後整個帳面價值就會減少，是這樣的原因。此外股市第3季到相對高點都會進行「汰弱留強」動作，團隊會判斷前景與獲利狀況機動調整。

此外國壽前九月認列現金股利237億元，略高於去年同期的230億元。國泰金發言人鄧崇儀表示，轉投資台積電未來分期發放股利，未來每季變動會大一些。非傳統外幣避險成本下降，而台美利差縮小中，會搭配傳統工具及外匯價值準備金以降低成本。

國泰世華銀方面，中小企業放款成長16%，在國內非公股銀行方面名列前矛。前9月海外獲利86億元，成長38%，占全行獲利約四成。基金手收下滑主，保險手收成長5%。

國壽總保費收入4733億元，減少4%，主要還是因為商品結構改變，不過新契約保單價值提升20%至457億元。初年度保費收入FYPE仍成長26%至67億元。截至第3季底負債成本3.98%，較去年底減少，並正式低於4%。至於金融資產未實現獲利方面逐季成長，從去年底未實現損失達731億元，至第3季已達到999億元，已重回近千億元水準，其中四分之一是股票，四分之三是其他的固定收益商品，單季再增加233億元，不過略少於第2季增加的367億元與第1季的1130億元。淨值第3 季亦來到新高的5611億元，單季再增加790億元。

國泰金國壽

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