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金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

政府機關舉ATM設置的密度全球第一為例，佐證台灣金融環境良好。新世代金融基金會今發新聞稿，轉述基金會董事長陳冲的話說，ATM多代表民眾偏好使用現金，不符官方力推行動支付的政策，也不利洗錢防制及反恐，「應該不是正面的解讀」。

星展銀行認為，台灣ATM密度高居全球之冠，提領現金方便，加上無現金交易風潮日益盛行，客戶使用星展ATM的比例不高，次數也越來越低，現代人只要點開手機APP就能掌握帳戶金流狀況。為推動無現金化金融服務，將從12月2日起陸續移除自動提款機（ATM）。

陳冲形容，金融科技就像英國知名兒童文學《愛麗絲夢遊仙境》裡的那面穿衣鏡，是另一個世界，很多觀念都要顛覆改變。

陳冲指出，在地狹人稠的台灣，ATM密度高意謂民眾有使用現鈔的習慣及偏好，與官方力推行動支付的政策，並不吻合。另一方面，政府大力推動洗錢防制及防範恐怖主義，ATM密度舉世第一，應該不是正面的解讀。

陳冲表示，或許主管機關為推動普惠金融，不希望銀行撤除ATM，也有輿論主張應要求銀行不計成本在指定地點設置ATM，或不應遷移裁撤ATM，以對民眾服務。但因應全球金融科技的發展變化，應給予銀行更寬廣的業務自主權。

陳冲建議，主管機關應適時檢視或檢討銀行法第57條ATM的設置、遷移或裁撤皆要求事先報准的規定。同時考慮傳統銀行網路銀行、行動銀行與實體分行的虛實發展、推動開放銀行或純網銀的開放，可併同檢討銀行法第57條國內分行的設置、遷移或裁撤要求事先報准的監理政策。

政府機關舉ATM設置的密度全球第一為例，佐證台灣金融環境良好。本報資料照片
政府機關舉ATM設置的密度全球第一為例，佐證台灣金融環境良好。本報資料照片
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ATM陳冲洗錢防制

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