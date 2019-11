陳冲:ATM密度全球第一 是不是好事?值得思考

2019-11-18 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 /即時報導



前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今(18)日指出,台灣ATM密度世界最高,是不是好事?值得思考。

10月21日在一場主題為「我國金融科技創新發展與展望」的校園座談會中,政府機關提供的背景資料中,顯示台灣金融環境良好,並舉ATM設置的密度全球第一為例,佐證金融科技的展望。

VVIP 會員限定! 免費使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞, 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

陳冲指出,的確,在ATM設置發展初期,ATM台數的迅速成長,顯示社會大眾對新奇事物的接受度,應是好事一椿,但在ATM發展已四十年的成熟期,週遭法律環境又有所改變,on second thought 確有必要。

短短不到一個月,星展銀行於本(11)月13日表示,由於台灣 ATM 密度高居全球之冠,提領現金相當方便,加上無現金交易風潮日益盛行,客戶使用星展ATM的比例不高,次數也越來越低;隨著網銀、行動銀行使用率日漸普及,現代人只要點開手機 APP 就能隨時掌握帳戶金流狀況。由於全球數位金融科技趨勢興起,為推動無現金化金融服務,將從12月2日起陸續移除自動提款機(ATM)。言下之意ATM密度全球第一,對於推動無現金支付反而不是很好的環境。

陳冲在該座談會中表示,金融科技就像英國知名兒童文學《愛麗絲夢遊仙境》裡的那面Looking-Glass(穿衣鏡),穿過鏡子就到了另一個世界,意喻觀念需要顛覆。並指出,新加坡設立一間金融科技辦公室,外面就寫了「穿衣鏡」這個字,是從愛麗絲夢遊仙境寓言而來,愛麗絲在穿過這面鏡子到另一個世界,而且另一個世界裡的東西都跟現世相反,新加坡人談到金融科技時,都覺得很多觀念要顛覆改變。陳董事長並舉前花旗銀行總裁John Reed說的話「Banking is just bits and bytes」來提醒業者,Bit(位元)是電腦的最小單位,byte是位元組。不過是容量變大了、運算更快了,基本上本質還是不變的。他勉勵金融業者,千萬不要忽略金融業的本質,否則科技再怎麼進步也沒有意義。Fin與Tech能否結為幸福的婚姻,金融業比較保守可以管風險,創意交給科技業來做,未來比較有希望。

回到ATM本題,在地狹人稠的台灣,意謂喜用現鈔的習慣及偏好,仍方興未艾,這與官方力推行動支付的政策,並不吻合。另一方面,政府在洗錢防制方面,不遺餘力,對於防範恐怖,亦多所著力,ATM密度舉世第一,在技術面上,應該不是正面的解讀。