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陳冲：ATM密度全球第一 是不是好事？值得思考

2019-11-18 12:58經濟日報 記者陳美君／即時報導

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（18）日指出，台灣ATM密度世界最高，是不是好事？值得思考。

10月21日在一場主題為「我國金融科技創新發展與展望」的校園座談會中，政府機關提供的背景資料中，顯示台灣金融環境良好，並舉ATM設置的密度全球第一為例，佐證金融科技的展望。

陳冲指出，的確，在ATM設置發展初期，ATM台數的迅速成長，顯示社會大眾對新奇事物的接受度，應是好事一椿，但在ATM發展已四十年的成熟期，週遭法律環境又有所改變，on second thought 確有必要。

短短不到一個月，星展銀行於本(11)月13日表示，由於台灣 ATM 密度高居全球之冠，提領現金相當方便，加上無現金交易風潮日益盛行，客戶使用星展ATM的比例不高，次數也越來越低；隨著網銀、行動銀行使用率日漸普及，現代人只要點開手機 APP 就能隨時掌握帳戶金流狀況。由於全球數位金融科技趨勢興起，為推動無現金化金融服務，將從12月2日起陸續移除自動提款機（ATM）。言下之意ATM密度全球第一，對於推動無現金支付反而不是很好的環境。

陳冲在該座談會中表示，金融科技就像英國知名兒童文學《愛麗絲夢遊仙境》裡的那面Looking-Glass（穿衣鏡），穿過鏡子就到了另一個世界，意喻觀念需要顛覆。並指出，新加坡設立一間金融科技辦公室，外面就寫了「穿衣鏡」這個字，是從愛麗絲夢遊仙境寓言而來，愛麗絲在穿過這面鏡子到另一個世界，而且另一個世界裡的東西都跟現世相反，新加坡人談到金融科技時，都覺得很多觀念要顛覆改變。陳董事長並舉前花旗銀行總裁John Reed說的話「Banking is just bits and bytes」來提醒業者，Bit（位元）是電腦的最小單位，byte是位元組。不過是容量變大了、運算更快了，基本上本質還是不變的。他勉勵金融業者，千萬不要忽略金融業的本質，否則科技再怎麼進步也沒有意義。Fin與Tech能否結為幸福的婚姻，金融業比較保守可以管風險，創意交給科技業來做，未來比較有希望。

回到ATM本題，在地狹人稠的台灣，意謂喜用現鈔的習慣及偏好，仍方興未艾，這與官方力推行動支付的政策，並不吻合。另一方面，政府在洗錢防制方面，不遺餘力，對於防範恐怖，亦多所著力，ATM密度舉世第一，在技術面上，應該不是正面的解讀。

面對ATM密度全球第一或許主管機關為普惠金融政策，不希望銀行撤除ATM，甚至有輿論主張視同對民眾服務，要求銀行應不計成本在指定地點設置或不應遷移裁撤。本基金會建議因應全球金融科技的發展變化，應給予銀行更寬廣的業務自主權，主管機關應適時檢視或檢討銀行法第57條ATM的設置、遷移或裁撤皆要求事先報准的監理目標，審酌事前許可制是否調整。同時考慮傳統銀行網路銀行、行動銀行與實體分行的虛實發展、推動開放銀行或純網銀的開放，主管機關甚至也可併同檢討銀行法第57條國內分行的設置、遷移或裁撤要求事先報准的監理政策。

行政院前院長陳冲。圖／聯合報系資料照片
行政院前院長陳冲。圖／聯合報系資料照片
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ATM金融科技陳冲

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