對蔡友才重為行政處分 顧立雄：收到判決書後再思考

2019-11-18 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



兆豐金前董事長蔡友才。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 兆豐金前舊座蔡友才解職案，金管會敗訴。立委陳賴素美質疑金管會對於「非現職人員」解職的必要性何在？是否為了要讓他五年內不能再任職任何金融機構，她問說，法院的判決是否會成為免死金牌並影響未來金管會的監理。金管會主委顧立雄上午回應表示，尊重最高法院判定外，以後對非現職人員不會再判解除職務，但是同樣可用「管制性的行政處分」來限制其任職金融機構。至於是否對於蔡友才再重為處分？顧立雄回應，目前並沒有要重為處分這樣的想法，但是要先看到判決書再說。

前兆豐銀行董事長蔡友才因不滿金管會藉紐約分行裁罰案，解除他的兆豐銀董事職務，提起行政訴訟勝訴。針對已經離職的人，不能作出解除職務的處分，主要為遭解除職務5年內不得重回金融圈限制，陳賴素美說，蔡友才對外表示金管會是受當時輿論壓力，必要會將整個兆豐事件寫成一本書，以昭公信，維護自己一生的人格與名譽。

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顧立雄回應，當時金管會的裁罰並不在他任內，不便評論前任，但法院並未否認金管會維護金融機構健全經營的職責。至於蔡友才的言論，他尊重其言論自由。

至於立法委員陳賴素美表示，蔡友才對金管會勝訴，法院判決是否將成為免死金牌？只要金融機構在被處分前就離職，就可以規避金管會的監理。顧立雄解釋，以後針對非現職人員不再做解除職務處分，但可在銀行處分日開始，針對不在職人員，會直接依其在職期間的疏失程度、情節輕重，是否有礙健全經營，給予一個管制行政處分，限制其在一定期內不得任職金融機構。所以不致影響未來金管會的監理。

依據銀行法第61-1條規定，銀行違反法令、章程或有礙健全經營之虞時，主管機關除得予以糾正、命其限期改善外，並得視情節之輕重裁罰，其中有「其他必要之處置」。金管會得解除董事、監察人職務時，由主管機關通知公司登記主管機關撤銷或廢止其董事、監察人登記。

至於陳賴素美問金管會是否有依行政處分停職金融機構人員，顧立雄回應，像是最近對於南山人壽總稽核處以三年內不得任職處分，就是用一個管制性的行政處分來做。