年輕人賺無卡分期佣金淪人頭 顧立雄：不能像BABY保護

2019-11-18 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



立委江永昌今（17）日上午在立法院財委會上問，近來年輕人為賺「無卡分期」佣金淪詐騙集團人頭戶，他說無卡分期這塊金管會或是經濟部應該要管一管。金管會主委顧立雄上午回應，這類行銷在市面上很多，「不可能像保護BABY一樣來保護成年人」。

江永昌在臉書上輸入「無卡分期」，有業者標榜年滿18歲就可以辦理！還可以保密處理不告知家長，恐年輕人為賺佣金，被當詐騙人頭，恐涉欠債，這裡面沒有任何的管理，主張金管會應該要予以研究。

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金管會主委顧立雄回應，沒有滿20歲分期付款，因為是未成年人是「效力未定」。若滿了成年人，若涉及信用卡，若補習班可以中止信用卡的提款，至於無卡分期給20歲以上的民眾，可辦分期付款的貸款或融資公司，自己要承擔相關的風險。

顧立雄說，無卡分期付款需從定期契約角度來看，從消費者保護立場，做契約的約制是一個切入點。若是因無卡分期銷售手法，這類行銷在市面上很多，「不可能像保護BABY一樣來保護成年人」。

江永昌說，2008年當時行政院決議「融資公司法草案」，原本想要讓金管會當主管機關。顧立雄回應說，若融資態樣由金管會介入，需要從相關融資租賃業、融資行為如何進入成為特許行業的問題，需要有政策上的通盤考量，融資公司法若要整個放入金管會，也要考慮伺機監管的目的，介入都是為了吸收並保護大眾資金，若沒有金管會介入做為監理的力道與依據，設法的背後意義，若只是為消費者保護，應從消保那端來保護。

經濟部表示，無卡分期涉及專業融資行為，但若從商品買賣來看，經濟部可從公司當初登記從事的業務內容是否相符來管理。