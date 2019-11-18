資金匯回235億 財長蘇建榮：優稅還有9個月
2019-11-18 10:27
經濟日報 記者程士華
／刀時即時報導
境外資金專法上路三個月，採專法管道匯回資金已達235億元，財政部長蘇建榮今（18）日表示，多數廠商目前還在觀望，不過若想適用實質投資最優4％稅率，目前還有將近9個月的時間可供評估。
《境外資金匯回管理運用及課稅條例》於今年8月15日正式上路，專法施行第一年匯回資金，適用8％優惠稅率，若進一步進行實質投資，可以再減半課稅，相當於享4％優惠稅率；財政部統計截至11月15日為止，國稅局受理申請案件共56件，合計申請匯回資金約235億元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
蘇建榮今日赴立法院財政委員會備詢，會前受訪指出，專法首年優惠稅率於明年8月14日屆滿，還有將近9個月的時間，由於專法面向涉及經濟部、財政部及金管會的子法規，許多廠商都還在觀望瞭解，目前沒有所謂成效好不好的問題。
蘇建榮表示，目前公股行庫、各區國稅局皆在積極巡迴辦理說明會，希望廠商在專法首年盡快回來實質投資，不僅可享4％優惠稅率，土地取得成本也會相對較低。
據經濟部提供資料，採用專法申請匯回235億元當中，共有89.75億元申請實質投資，目前皆採直接投資的方式，主要投資方式是興建廠房、建置營運總部、擴增生產線、購置機器設備等。
留言