資金匯回235億 財長蘇建榮：優稅還有9個月

2019-11-18 10:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／刀時即時報導



境外資金專法上路三個月，採專法管道匯回資金已達235億元，財政部長蘇建榮今（18）日表示，多數廠商目前還在觀望，不過若想適用實質投資最優4％稅率，目前還有將近9個月的時間可供評估。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》於今年8月15日正式上路，專法施行第一年匯回資金，適用8％優惠稅率，若進一步進行實質投資，可以再減半課稅，相當於享4％優惠稅率；財政部統計截至11月15日為止，國稅局受理申請案件共56件，合計申請匯回資金約235億元。

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蘇建榮今日赴立法院財政委員會備詢，會前受訪指出，專法首年優惠稅率於明年8月14日屆滿，還有將近9個月的時間，由於專法面向涉及經濟部、財政部及金管會的子法規，許多廠商都還在觀望瞭解，目前沒有所謂成效好不好的問題。

蘇建榮表示，目前公股行庫、各區國稅局皆在積極巡迴辦理說明會，希望廠商在專法首年盡快回來實質投資，不僅可享4％優惠稅率，土地取得成本也會相對較低。