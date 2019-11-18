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華映欠薪被當擋箭牌 顧立雄：可設一年內抵押代墊

2019-11-18 10:24經濟日報 記者葉憶如／即時報導

立委黃國昌今（18）日上午在立法院財委會時質詢，大同集團旗下華映「債留台灣錢進中國」，上周五650個員工靜坐抗議，公司積欠近億元工資拿不到，大同卻只用二個字「同情」，根本是「鱷魚的眼淚」（意謂假同情）。

他問華映欠薪部份，勞動部與桃園市府要求大同以企業社會責任先墊付欠薪，但大同公司「拿金管會當擋箭牌」，說有適法性的疑慮。問是否已詢問過金管會意見？金管會主委顧立雄上午回應表示，大同本身沒有來問，但金管會有提供意見給勞動部。顧立雄說，適法性問題後續只要滿足三條件可以代墊。

顧立雄說，依公司法15條規定及公開發行公司資金貸與背書保證處理準則規定，有關資金短期融通的規定，若有貸與他人「必要性、合理性及股東權益影響評估，並經董事會決議後可以來墊付」。

不過是否符合必要性或合理性？黃國昌說是否沒有大同說的那麼嚴重，要求金管會表達立場。

顧立雄說，適法性問題後續只要滿足三條件可以代墊。一是華映目前破產，顧立雄說這涉及短期融通是一年一貸，問題是否能一年內償還？若沒有辦法，大同會說恐不符合短期融通需求。但顧立雄說，這方面可透過協調，若將雙方合約設定在一年以內抵押貸款給銀行，這部份抵押權還大於積欠銀行的錢，這部份能否考慮來設定抵押。但要確保大同股東權益受保障，這部份也需要商議，此外破產程序上若無法在一年內清償，也要顧及大同股東權益，程序上還要董事會決議通過。

華映被資遣員工遭欠薪，走上街頭呼籲母公司大同出面解決問題。記者蔡銘仁／攝影 蔡銘...
華映被資遣員工遭欠薪，走上街頭呼籲母公司大同出面解決問題。記者蔡銘仁／攝影 蔡銘仁
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