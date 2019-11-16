境外資金回台 總投資金額破百億元大關
立法院財委會周一將請金管會、財政部、經濟部、央行、國發會針對「海外資金回台現況及後續管理、投資標的與因應策略」進行專題報告。根據經濟部送交立法院的報告，截至昨天為止已核准11件案子，總投資金額超過百億元大關。
根據經濟部統計，截至昨天為止，境外資金回台實質投資申請案共有14件，均為直接投資，其中已核准件數為11件，核准境外資金投資金額為86.27億元，投資總金額則為104.51億元。
經濟部表示，目前受理的申請案投資方多為營利事業，投資方式以投資本業並自行執行投資計畫為主，企業規模方面，大企業及中小企業均有申請。投資產業別包含電腦、電力設備、紡織、電子零組件、金屬製品、運輸工具、食品、傘業、傳播業等，投資地點遍布全台，包含北中南縣市；投資支出項目則為興建廠房、建置營運總部、擴增生產線、購置機器設備等。
金管會指出，為引導資金回台從事實質產業的投資，限制金融投資額度有25%上限，金融投資範圍以國內有價證券為主。但為避免境外資金匯回後影響金融市場甚至炒股，祭出三大管控措施：第一，投資任一公司股票總金額，不得超過運用於國內股票總金額的20%，且不得超過該公司已發行股份總數的 10%；第二，須透過信託或證券全委投資；第三，從事金融投資及其餘未從事投資而存放於外匯存款專戶的資金，僅能在屆滿五年後分三年取回，避免大額提取影響市場波動。
財政部也報告中指出，境外資金匯回條例施行日起算兩年內，匯回資金可依特別稅率，第1年8%或第2年10%課稅。完成實質投資並具經濟部核發完成證明，可向稽徵機關申請退還50%稅款，即實質稅率4%或5%。依財政部統計，截至昨天為止，各地區國稅局已受理56件申請適用境外資金回台條例的案件。
央行則擔憂我國外匯市場交易量規模較小，短期資金大量進出，勢必對新台幣匯率造成衝擊，因此要求銀行辦理相關交易資料的申報，需註記交易性質；且如遇結匯金額較大的案件，承做銀行會協調分批結售，減緩對外匯市場的衝擊。會持續關注未來核准匯入及提取結匯運用的金額，若因資金大量匯入，導致匯率過度波動與失序變動，央行將進場維持市場秩序。
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