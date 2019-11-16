運動不忘挺公益 會計師事務所家庭日邀社福擺攤

2019-11-16 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



KPMG安侯建業聯合會計師事務所今年的家庭日搶搭運動風的熱潮，今（16）日在台北市立成德國中舉辦「動．就精彩，愛運動嘉年華」，號召全場超過2,000名同仁及眷屬一起動起來、開心享受活動。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，有感於同仁每天在辦公室埋首工作，身體心理都很難得到放鬆，因此今年的家庭日特別安排樂活運動風為主題，讓同仁能帶著家人親友來動一動，不論是參加闖關集點搖大獎、幫MVP運動好手加油、觀賞精采有趣的演出、參與各類手作DIY活動、或享用健康美味的餐點，都能盡情享受這豐富愜意的一天。

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現場亦配合國中的場地安排了許多特別企劃，包含雲朵機，供親子一起體驗雲朵飄飄、享受製造軟綿綿雲朵的幸福感； 水上滾球趣，供大小朋友體驗輕功水上飄的樂趣；童趣食艷室，讓同仁重溫學生時期的美好，在精心佈置的教室內拍照打卡聊故事。