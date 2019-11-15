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高收債重回投資人懷抱？投信提醒當心這些事

2019-11-15 21:02經濟日報 記者黃力／即時報導

高收債過去的舊名的「垃圾債」，近年違約率獲得控制，才重回投資人懷抱，但高收債風險仍相對高，布局高收益債券基金須留意高收益債券基金所布局的債券評級、產業別，以及存續期間在基金投資策略上的運用。

安聯投信表示，債券評級方面，宜優先聚焦BB-B級或短高收。過去經驗顯示，當成長動能放緩、製造業PMI由高點下滑時期，如果參考2011年與2015年期間，短高收與較高信評高收債可望相對領先或抗跌，波動度也明顯較低。

在產業配置上，布局能見度較佳、穩定性較佳的產業如包裝、支援服務、媒體內容、天然氣配送、電信整合服務，如此可避開產業波動以及潛在違約風險。

對於在意市場波動的投資人，在挑選高收益債券基金時，則建議聚焦存續期間在1.5年到兩年的短存續期高收益債。

富蘭克林華美投信建議，挑選全球高收益債券基金首重基金中長期績效表現穩定，建議挑選短中長期績效均位於前二分之一者；另外，可以觀察投資組合分散性與流動性，不受參考指標限制、不重壓單一產業、不買體質不佳的發債企業、布局側重多元分散。

基金操作策略上，富蘭克林華美投信看好消費性產業如醫療服務、醫療用品、食品飲料等受景氣循環影響較低的類別，及擁有穩定現金流量的公用事業類。

瀚亞投資產品開發部經理陳柏翰表示，債券投資最大的風險便是違約率問題，建議投資人可以挑選債券團隊規模較大、債券平均信評較高，以及過去績效較佳等幾個條件，來依據自身需求來篩選適合的高收益債基金。

債券製造業

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