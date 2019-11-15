還是想存人民幣？這幾家銀行利率最高

2019-11-15 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



根據中央銀行提供的資料顯示，截至今（15）日為止，各銀行推出的人民幣存款專案，以陽信商銀1年期專案存款利率2.65%為最高水準，與9月底最高水準2.8%相較，下滑0.15個百分點。

人民幣匯率谷底盤旋，再加上利率水準持續溜滑梯，不少投資戶決定棄守存款、轉投其他人民幣計價金融商品懷抱；儘管如此，不願在此時認賠殺出、想持續放在人民幣存款帳戶裡生利息的民眾，只能尋找利率相對較高的存款專案，準備來場「長期抗戰」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

人民幣對美元匯率10月反彈升值，但升值幅度不及新台幣對美元匯率，再加上銀行推出的專案牌告利率直直落，不僅跌破「3」字頭，還有持續向2.5%靠攏的傾向；與9月底相較，目前銀行推出的人民幣存款專案利率全面下修，幅度則介於0.1～0.4個百分點之間。

根據央行蒐集的資訊，目前各銀行推出的專案牌告利率，1個月期以兆豐銀行的2.1%為最高水準，但與9月底的2.5%相較，下調幅度高達0.4個百分點。

3個月期部分，同樣是兆豐銀行的2.4%利率為最高，和9月底的2.5%相較，下修0.1個百分點。

6個月期為永豐銀行的2.58%為最高，和9月底的2.78%相比，下滑0.2個百分點。

9個月期是日盛銀行專案最優，利率為2.45%，較9月底的2.55%，下調0.1個百分點。

至於1年期，則是陽信銀行的2.65%為最高水準，與9月底的2.8%相較，下調0.15個百分點。