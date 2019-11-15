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還是想存人民幣？這幾家銀行利率最高

2019-11-15 17:55經濟日報 記者陳美君／即時報導

根據中央銀行提供的資料顯示，截至今（15）日為止，各銀行推出的人民幣存款專案，以陽信商銀1年期專案存款利率2.65%為最高水準，與9月底最高水準2.8%相較，下滑0.15個百分點。

人民幣匯率谷底盤旋，再加上利率水準持續溜滑梯，不少投資戶決定棄守存款、轉投其他人民幣計價金融商品懷抱；儘管如此，不願在此時認賠殺出、想持續放在人民幣存款帳戶裡生利息的民眾，只能尋找利率相對較高的存款專案，準備來場「長期抗戰」。

人民幣對美元匯率10月反彈升值，但升值幅度不及新台幣對美元匯率，再加上銀行推出的專案牌告利率直直落，不僅跌破「3」字頭，還有持續向2.5%靠攏的傾向；與9月底相較，目前銀行推出的人民幣存款專案利率全面下修，幅度則介於0.1～0.4個百分點之間。

根據央行蒐集的資訊，目前各銀行推出的專案牌告利率，1個月期以兆豐銀行的2.1%為最高水準，但與9月底的2.5%相較，下調幅度高達0.4個百分點。

3個月期部分，同樣是兆豐銀行的2.4%利率為最高，和9月底的2.5%相較，下修0.1個百分點。

6個月期為永豐銀行的2.58%為最高，和9月底的2.78%相比，下滑0.2個百分點。

9個月期是日盛銀行專案最優，利率為2.45%，較9月底的2.55%，下調0.1個百分點。

至於1年期，則是陽信銀行的2.65%為最高水準，與9月底的2.8%相較，下調0.15個百分點。

人民幣匯率兆豐銀行美元匯率

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