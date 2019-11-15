智冠參加冬季連鎖加盟展 大搶支付商機

2019-11-15 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／即時報導



智冠科技旗下藍新金融科技集團11月15日（五）至11月18日（一）前進台灣冬季連鎖加盟展，首次正式展出《ezAIO簡單收》智慧支付多元收款整合平台，All in One一機整合信用卡、電子票證、行動掃碼支付等主流支付工具，除能一次解決實體商店接軌多元支付的關鍵痛點，也可以加速門市結帳流程，排除消費者現金結帳的漫長等待與不便，更同時降低門市現金管理作業成本，一舉數得。

簡單行動支付股份有限公司總經理鍾興博表示，台灣行動支付品牌眾多且必須保有原有信用卡與電子票證支付各式應用模式，商家卻沒有足夠的系統能力接軌整合所有支付需求，不僅實體門市支付工具擴充性受限、員工教育學習期長、帳務人員作業成本高等困擾，都是商店急需面對的棘手問題，亦導致了台灣行動支付一直無法有效普及且使用率緩慢上升的主要因素。

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鍾興博更進一步說明，運用過去在母公司藍新科技線上代收付成熟的技術能力與支付閘道（Payment Gateway）金流整合系統，也提供實體商店信用卡代收付服務，並與超市全聯福利中心合作，開發多元支付整合系統，滿足民眾便利消費需求。

除此之外，簡單行動支付有《ezPay簡單付》電子錢包，更是支付業者中同時具備《支付寶》、《微信支付》跨境支付營運許可。因此，基於上述市場發展基礎與商店迫切應用需求，開發出《ezAIO簡單收》智慧支付多元收款整合平台，擴大民眾使用行動支付的便利性。

《ezAIO簡單收》一機整合市場上主流支付工具，可串聯包含信用卡（卡片感應、插卡、磁條三大模式）、國際三大Pay、電子票證、行動支付掃碼，同時也支援支付寶、微信支付等跨境支付收款。而在硬體設備方面，街邊微型店鋪無需建置POS系統，即可直接單機啟用，針對品牌連鎖通路亦可提供客製化服務，與既有POS及端末裝置串接，直連多家合作銀行信用卡收單閘道，快速為商店提升多元收款應用，擁抱行動支付商機。並陸續加入電子發票與MyCard數位商品銷售等加值服務，協助店家整合自有紅利點數等消費發點與折抵功能，打造多元完善的行動支付生態圈。