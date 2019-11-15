永豐金證券榮獲The Asset三項大獎
永豐金證券專業實力再獲國際評鑑肯定，由國際知名期刊《財資雜誌》（The Asset）舉辦的「The Asset Benchmark Research Awards 2019」評選，一舉拿下包括「台灣政府公債次級市場最佳債券商第一名」在內共三項大獎的殊榮；永豐金證券總經理江偉源表示，累計今年至今已獲得國內外36項大獎，在財富管理、數位金融、固定收益、金融商品交易都受到專業評鑑高度肯定，將以卓越成績為目標，持續追求創新與領先。
The Asset評鑑涵蓋整體亞太市場包含日本和澳洲，永豐金證券在最新評鑑中拿下「台灣政府公債次級市場最佳債券商」（Top Sellside Firms in Secondary Market - GovernmentBonds, Taiwan）第一名、「台灣政府公債最佳發行主辦機構」（Top Arrangers - Investors'Choice for Primary Issues - Government Bonds, Taiwan）第二名、及銷售交易部資深經理游惠如獲「台灣最佳債券銷售員（Best Individual - Sales, Taiwan）」個人獎第二名；這是永豐金證券今年第二度在財資雜誌的專業評鑑中獲得殊榮。
江偉源表示，永豐金證券在公債交易表現亮眼，連年獲評優良中央公債造市商，次級交易市佔率第一；2019對永豐金證券是非常重要的一年，以追求更穩健的獲利模式為策略核心，包括財富管理、數位轉型、固定收益、金融商品交易都獲得良好的成果；另外，在ESG永續投資的推動上也持續發酵贏得肯定。
永豐金證券今年得獎連連，除了固定收益最新獲得財資雜誌三項大獎外，其他重要獎項包括：
數位金融-傑出企業管理人協會第十九屆金峰獎「十大傑出商品獎」；今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳智能理財獎」第三名；證交所2019年電子式下單競賽「卓越貢獻獎」、「API推廣獎」。
財富管理-財訊雙週刊財富管理大獎「證券最佳財富管理」、「證券最佳財富增值」及「證券最佳業務團隊」；財訊金融獎「最佳券商服務優質獎」；今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳永續發展獎」第一名、「最佳銀色友善獎」第三名；財資雜誌「台灣區最佳私人銀行新星獎」。
金融商品與交易-證交所2019年度證券商ETP交易及造市競賽「ETF比重獎第一名」、「台股ETF造市獎第一名」、「台股ETF揚升獎第三名」；櫃買中心2019年上半年度「優良中央公債造市商」；財資雜誌「台灣區最佳ETF造市券商」、「台灣區最佳股權衍生性金融商品券商高度評價獎」。
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