永豐金證券榮獲The Asset三項大獎

2019-11-15 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 /即時報導



永豐金證券專業實力再獲國際評鑑肯定,由國際知名期刊《財資雜誌》(The Asset)舉辦的「The Asset Benchmark Research Awards 2019」評選,一舉拿下包括「台灣政府公債次級市場最佳債券商第一名」在內共三項大獎的殊榮;永豐金證券總經理江偉源表示,累計今年至今已獲得國內外36項大獎,在財富管理、數位金融、固定收益、金融商品交易都受到專業評鑑高度肯定,將以卓越成績為目標,持續追求創新與領先。

The Asset評鑑涵蓋整體亞太市場包含日本和澳洲,永豐金證券在最新評鑑中拿下「台灣政府公債次級市場最佳債券商」(Top Sellside Firms in Secondary Market - GovernmentBonds, Taiwan)第一名、「台灣政府公債最佳發行主辦機構」(Top Arrangers - Investors'Choice for Primary Issues - Government Bonds, Taiwan)第二名、及銷售交易部資深經理游惠如獲「台灣最佳債券銷售員(Best Individual - Sales, Taiwan)」個人獎第二名;這是永豐金證券今年第二度在財資雜誌的專業評鑑中獲得殊榮。

江偉源表示,永豐金證券在公債交易表現亮眼,連年獲評優良中央公債造市商,次級交易市佔率第一;2019對永豐金證券是非常重要的一年,以追求更穩健的獲利模式為策略核心,包括財富管理、數位轉型、固定收益、金融商品交易都獲得良好的成果;另外,在ESG永續投資的推動上也持續發酵贏得肯定。

永豐金證券今年得獎連連,除了固定收益最新獲得財資雜誌三項大獎外,其他重要獎項包括:

數位金融-傑出企業管理人協會第十九屆金峰獎「十大傑出商品獎」;今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳智能理財獎」第三名;證交所2019年電子式下單競賽「卓越貢獻獎」、「API推廣獎」。

財富管理-財訊雙週刊財富管理大獎「證券最佳財富管理」、「證券最佳財富增值」及「證券最佳業務團隊」;財訊金融獎「最佳券商服務優質獎」;今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳永續發展獎」第一名、「最佳銀色友善獎」第三名;財資雜誌「台灣區最佳私人銀行新星獎」。