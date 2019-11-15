親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

國民黨不分區提名引發反彈 郝龍斌開槍：吳敦義應退出

智冠旗下藍新 推《ezAIO簡單收》智慧支付平台

2019-11-15 15:00經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

智冠（5478）旗下藍新金融科技集團，今（15）日起至11月18日前進台灣冬季連鎖加盟展，首次正式展出《ezAIO簡單收》智慧支付多元收款整合平台，All in One一機整合信用卡、電子票證、行動掃碼支付等主流支付工具，目標以此擴大民眾使用行動支付便利性。

簡單行動支付總經理鍾興博表示，台灣行動支付品牌眾多且必須保有原有信用卡與電子票證支付各式應用模式，商家卻沒有足夠的系統能力接軌整合所有支付需求，不僅實體門市支付工具擴充性受限、員工教育學習期長、帳務人員作業成本高等困擾，都是商店急需面對的棘手問題，亦導致了台灣行動支付一直無法有效普及且使用率緩慢上升的主要因素。

鍾興博進一步指出，運用過去在母公司藍新科技線上代收付成熟的技術能力，與支付閘道（Payment Gateway）金流整合系統，也提供實體商店信用卡代收付服務，並與超市全聯福利中心合作，開發多元支付整合系統，滿足民眾便利消費需求。此外，簡單行動支付有《ezPay簡單付》電子錢包，更是支付業者中同時具備《支付寶》、《微信支付》跨境支付營運許可。

智冠集團董事長王俊博也表達對藍新金融科技集團發展期許，他表示，經過合併規模的策略性擴張，從過去代收付業務進而延伸到行動錢包的應用，甚至未來在兩法合一的預期效果，都已經顯示集團從過去遊戲公司的市場定位，擴展到支付金融版圖，升級為全方位網路服務集團，這是非常重要的發展策略，也為集團奠定更重要服務延伸、用戶擴張、永續經營的根基。

《ezAIO簡單收》一機整合市場上主流支付工具，可串聯包含信用卡（卡片感應、插卡、磁條三大模式）、國際三大Pay、電子票證、行動支付掃碼，同時也支援支付寶、微信支付等跨境支付收款。

硬體設備方面，街邊微型店鋪無需建置POS系統，即可直接單機啟用。

針對品牌連鎖通路亦可提供客製化服務，ezAIO簡單收與既有POS及端末裝置串接，直連多家合作銀行信用卡收單閘道，快速為商店提升多元收款應用，擁抱行動支付商機。並陸續加入電子發票與MyCard數位商品銷售等加值服務，協助店家整合自有紅利點數等消費發點與折抵功能，打造多元完善的行動支付生態圈。

此外，ezAIO簡單收為商家整合了商店交易管理，簡化現有多重對帳平台繁瑣複雜的操作，所有支付工具之交易資訊皆會收納至ezAIO簡單收商店交易管理平台，便於商店即時對帳，並可依據商店需求設定彈性權限、甚至併入不同商店統編共同管理。智冠表示，後續預計全新改版ezAIO簡單收APP，加入商店可隨時掌握門市各式支付工具交易資訊的功能。

電子錢包方面，基於ezAIO簡單收特約商店據點的擴展，將全力推廣至各線下實體門市，同時也樂於以開放整合的態度開發「共用QRcode」，與各家業者共同經營ezAIO簡單收電子錢包、《支付寶》、《微信支付》等。

針對藍新科技今年的商店金流與加值應用方面，藍新金流服務平台（NewebPay.com）全新推出「外幣收單服務（動態貨幣轉換DCC）」，看準跨境電商市場，為提供其他國外消費者在台灣網路商店消費時，透過該服務選擇母國幣別付款來降低匯率波動風險，在付款當就能即時知道刷卡金額，在在都串聯了消費者與商店對於支付的緊密程度。

同時亦與LINE POINTS取得經銷合作，以不受面額限制，更彈性的「購點」與「發點」形式，滿足中小商店也能發LINE POINTS點數的需求。商店具有彈性購買量、可自訂發放時間/點數數量及可扣回點數，完全具備充分掌控權。

智冠集團董事長王俊博（右）和簡單行動支付總經理鍾興博，介紹《ezAIO簡單收》智...
智冠集團董事長王俊博（右）和簡單行動支付總經理鍾興博，介紹《ezAIO簡單收》智慧支付多元收款整合平台亮相。記者蔡銘仁／攝影
分享

行動支付信用卡

相關新聞

外勤族投保 特定意外險保障加倍

2019-11-15 14:58

晚了真的買不到？「儲蓄險」將變貴該搶購嗎

2019-11-15 14:23

玉山 邀偏鄉童聽音樂會

2019-11-15 02:46

永豐銀成大分行 AI加持

2019-11-15 02:46

中租數位轉型 三年有成

2019-11-15 02:46

金管會新規 專家：執行沒有難度

2019-11-15 02:46

低薪公司董事 薪水將現形

2019-11-15 02:46

銀行授信存匯人員賣保單 禁拿佣金

2019-11-15 00:19

金融業去化游資 大買債券

2019-11-15 00:05

元富證 上月賣債最多

2019-11-15 00:03

銀行抽佣賣投資保單 金管會將設限

2019-11-15 00:02

第一線金融人員：應直接禁賣投資保單

2019-11-15 00:00

星展銀年底前裁撤全台ATM 金管會要求提配套措施

2019-11-14 20:00

星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56

四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

外銀財富管理新方向 分眾化、數位化與客製化

2019-11-14 15:22

台灣人壽增員 啟動雙計畫

2019-11-14 14:56

南向拓案源 證交所前進印尼招商

2019-11-14 14:33

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 13:32

網銀前哨戰 消金大行優利搶客

2019-11-09 23:44

銀行高額補貼消金... 當心傷獲利

2019-11-09 23:38

數位理財通／網購神卡PK 回饋金拿好拿滿

2019-11-09 00:13
看更多

熱門文章

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

大船入港！群創回台投資701億元 回流台商最大咖

2019-11-14 17:44

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

家樂福接手台糖 西屯店15日開幕送砂糖、免費喝咖啡

2019-11-14 17:31

好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

2019-11-15 09:33

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

台商回台最大咖現身了 群創投資701億元

2019-11-14 22:20

星宇航空開航沒有驚喜價 張國煒可能沒空駕駛首航飛機

2019-11-15 13:52

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

摩托羅拉推折疊機 要價4.5萬

2019-11-14 23:22

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32

台商回流最大案 群創回台投資701億元

2019-11-15 00:12

蔣尚義任CEO的武漢弘芯 半數土地遭法院查封

2019-11-15 11:37

未提供Google應用服務 5家電信業不賣華為新旗艦機

2019-11-14 23:21

低薪公司董事 薪水將現形

2019-11-15 02:46

美超微根留台灣 投資200億

2019-11-14 23:27

鮭魚返鄉最大案 群創回台投資700億

2019-11-15 01:48

家樂福接手台糖店 變身出擊

2019-11-15 01:48

銀行抽佣賣投資保單 金管會將設限

2019-11-15 00:02

拒當屋奴！銀行主管私授選房貸三大秘訣

2019-11-15 13:04

華映員工將前往大同總公司 追討欠薪

2019-11-14 21:50

鴻海大投資 搶兆元商機

2019-11-15 01:48

銀行授信存匯人員賣保單 禁拿佣金

2019-11-15 00:19

勞工退休金帳戶千萬 一年分紅80萬元這樣做到的

2019-11-15 13:42

最壞時期已過 可成訂單能見度看到明年

2019-11-15 01:48

家樂福接手台糖量販店 首家西屯店15日開幕

2019-11-14 16:56

四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47

高鐵列車車殼外漆可國產化 效果比日本原廠讚又便宜

2019-11-14 17:04

高鐵董座證實：新車採購日、德、加有意願投標

2019-11-15 09:44

車險續保多收15萬保費 國泰產遭罰360萬元

2019-11-14 20:23

蔡友才興訟勝訴 金管會：非現職者改其它必要處分

2019-11-14 22:18

中租數位轉型 三年有成

2019-11-15 02:46

南山人壽今年前三季合併獲利387億元 總資產逾4.8兆元

2019-11-14 18:22

星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56

第一線金融人員：應直接禁賣投資保單

2019-11-15 00:00

美超微擴大在台投資 日月光、華泰、緯創利多

2019-11-14 23:23

律師看時事／長照商業保險的價值

2019-11-15 06:10

大同回應華映工會陳情 對員工處境表示同情

2019-11-15 11:52

星宇航空斥資3,000萬 推機上安全動畫影片

2019-11-15 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top