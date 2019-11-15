最長年期公司債！台灣高鐵完成30年期80億元公司債發行
2019-11-15 12:10
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
台灣高鐵（2633）完成108年度第1期公司債發行，30年期，金額為新台幣80億元，票面利率1.6%，成為有史以來企業發行最長年期公司債紀錄，也是政府公債發行最長限，已全部完成認購，高鐵將用來改善財務結構。
高鐵指出，近年台灣政府公債殖利率一路走低，債券投資人為尋求更高收益率，而拉長債券年期，以致政府公債殖利曲線越趨平坦；此現象也反應到公司債市場，過往公司債市場主流券種為5年期，但投資人為求收益率，因而增加更長年期之公司債券種需求，可從下圖公司債發行年期比重看得出趨勢。
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雖然國內投資人欲拉長投資債券年期，但另一方面，卻受限企業之債務信用評等及發行長年期公司債意願薄弱，一直未有超長年期之標的可投資。
台灣高鐵在經營團隊努力下，營運及獲利表現優異，財務結構日趨穩健，信評也授予twAA+ / AA+(twn)之優異信評等級。
台灣高鐵財務團隊一直以來持續掌握公司債市場動態，在利率位於歷史低檔，市場資金充裕，且投資人對絕對收益強烈需求，決定趁此時機發行公司債募資。
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