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新台幣開盤 貶值0.8分

2019-11-15 09:19經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今（15）日早盤以30.590元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日以貶值7.9分，30.582元兌1美元作收；今早開盤小貶，隨後台股上漲，新台幣亦止貶反彈，目前上漲6.4分，來到30.518元價位。

新台幣

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