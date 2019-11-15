日盛證券 再次榮獲國家品牌玉山獎
2019-11-15 09:00
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
最具權威的國家級企業獎項國家品牌玉山獎，第十六屆頒獎典禮盛大舉辦。日盛證券再次獲得評審的肯定，榮獲「最佳產品獎」、「最佳人氣品牌獎」兩項大獎，代表日盛證券持續創新成果獲高度肯定。
繼去年「日盛SMART」雲端智能條件交易App獲「最佳產品獎」之後，今年由日盛證券獨家研發的智能趨勢鎖利系統，再度拿下「最佳產品獎」的肯定。在波動劇烈的股市中，透過簡單的停利百分比設定，使用手機便可以輕鬆操作，讓無法盯盤的投資人也能安心投資。
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日盛證券表示，本屆獲得「最佳人氣品牌獎」更是給予日盛證券在服務客戶上的一大肯定。日盛證券推出的智能客服『知多獅』，便是為了給予客戶更專業便利的服務而生，以自然語言語意處理（NLP）的技術，結合個人帳務、個股健診、大數據分析等技術，以活潑的企業吉祥獅作為代表，協助客戶在線上解決問題，提供獨特專屬的客服體驗。
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