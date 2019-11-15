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日盛證券 再次榮獲國家品牌玉山獎

2019-11-15 09:00經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

最具權威的國家級企業獎項國家品牌玉山獎，第十六屆頒獎典禮盛大舉辦。日盛證券再次獲得評審的肯定，榮獲「最佳產品獎」、「最佳人氣品牌獎」兩項大獎，代表日盛證券持續創新成果獲高度肯定。

繼去年「日盛SMART」雲端智能條件交易App獲「最佳產品獎」之後，今年由日盛證券獨家研發的智能趨勢鎖利系統，再度拿下「最佳產品獎」的肯定。在波動劇烈的股市中，透過簡單的停利百分比設定，使用手機便可以輕鬆操作，讓無法盯盤的投資人也能安心投資。

日盛證券表示，本屆獲得「最佳人氣品牌獎」更是給予日盛證券在服務客戶上的一大肯定。日盛證券推出的智能客服『知多獅』，便是為了給予客戶更專業便利的服務而生，以自然語言語意處理（NLP）的技術，結合個人帳務、個股健診、大數據分析等技術，以活潑的企業吉祥獅作為代表，協助客戶在線上解決問題，提供獨特專屬的客服體驗。

近期在「日盛 Online」中又增加了一個業界首創的新功能－「財報模範生」。財報模範生將複雜的財報，運用內部嚴謹的評分機制，讓投資人面臨眾多公司，不知道公司的基本面好壞時，只要進入「日盛 Online」的「財報模範生」功能，便能查詢到企業的財報評分，以作為投資上的參考。

為了協助投資人能夠更清楚認識「日盛Online」App財報模範生的功能，日盛證券目前也在全台各分公司舉辦推廣智能平台免費教學講座，詳情請參考日盛證券官網或洽詢日盛證券全台各分公司。

日盛證券再次榮獲國家品牌玉山獎 圖／日盛證券提供
日盛證券再次榮獲國家品牌玉山獎 圖／日盛證券提供
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