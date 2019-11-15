元大證券 獲《財資》四項獎項
2019-11-15 08:59
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
元大證券繼9月獲國際財經專業雜誌《財資》（The Asset）頒發「台灣最佳參與券商」、「台灣最佳ETF經紀商」、「台灣最佳ETF造市券商-最佳推薦」以及「台灣最佳股權衍生性金融商品券商」四項大獎，近日再奪四獎！獲得《財資》Benchmark Awards「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣最佳政府公債發行主辦機構」、「台灣最佳次級市場債券商-公司債」與「台灣最佳次級市場債券商-政府公債」等四項獎項。
作為台灣最早期創立的券商之一，元大證券不只擁有長年深耕台灣在地市場累積的深厚資源與實力，更積極掌握世界投資趨勢，追求創新的腳步從未停歇。
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作為台灣證券業龍頭與承銷排名第一的債券商，元大證券不僅深耕於公司債，對不同類別的金融債券、綠色債券發行，亦有相當著墨。
隨著政府加速產業轉型升級、追求永續發展的新經濟模式，元大證券憑藉著債券承銷排名第一與對企業和投資人的高度掌握，率先積極投入國內企業及銀行業之綠色債券承銷，主辦台灣第一檔外國銀行在台分行發行的新台幣綠色債券「法國興業台北分行107-1金融債」，籌募資金全數投入離岸風電建設的投資或融資，更取得櫃檯買賣中心綠色標章資格，並於今年再次主辦「法國興業台北分行108-1金融債」。優異表現更奪下證基會主辦的金彝獎首屆「傑出綠色募資獎」。
元大證券除了以提供專業、卓越的服務予客戶為己任之外，在響應政府的綠色金融政策上也不遺餘力，用實際行動推動E （環境）、S （社會）、G （公司治理）各項永續經營表現，為綠色經濟成長注入新動能，結合企業綠色投資的永續發展使命，不斷創新讓投資人有更多選擇，創造三贏局面。
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