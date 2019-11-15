親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管

公部門月曆擺脫正經秒殺一本30萬 全球這家最辣

元大證券 獲《財資》四項獎項

2019-11-15 08:59經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

元大證券繼9月獲國際財經專業雜誌《財資》（The Asset）頒發「台灣最佳參與券商」、「台灣最佳ETF經紀商」、「台灣最佳ETF造市券商-最佳推薦」以及「台灣最佳股權衍生性金融商品券商」四項大獎，近日再奪四獎！獲得《財資》Benchmark Awards「台灣最佳公司債發行主辦機構」、「台灣最佳政府公債發行主辦機構」、「台灣最佳次級市場債券商-公司債」與「台灣最佳次級市場債券商-政府公債」等四項獎項。

作為台灣最早期創立的券商之一，元大證券不只擁有長年深耕台灣在地市場累積的深厚資源與實力，更積極掌握世界投資趨勢，追求創新的腳步從未停歇。

作為台灣證券業龍頭與承銷排名第一的債券商，元大證券不僅深耕於公司債，對不同類別的金融債券、綠色債券發行，亦有相當著墨。

隨著政府加速產業轉型升級、追求永續發展的新經濟模式，元大證券憑藉著債券承銷排名第一與對企業和投資人的高度掌握，率先積極投入國內企業及銀行業之綠色債券承銷，主辦台灣第一檔外國銀行在台分行發行的新台幣綠色債券「法國興業台北分行107-1金融債」，籌募資金全數投入離岸風電建設的投資或融資，更取得櫃檯買賣中心綠色標章資格，並於今年再次主辦「法國興業台北分行108-1金融債」。優異表現更奪下證基會主辦的金彝獎首屆「傑出綠色募資獎」。

元大證券除了以提供專業、卓越的服務予客戶為己任之外，在響應政府的綠色金融政策上也不遺餘力，用實際行動推動E （環境）、S （社會）、G （公司治理）各項永續經營表現，為綠色經濟成長注入新動能，結合企業綠色投資的永續發展使命，不斷創新讓投資人有更多選擇，創造三贏局面。

元大證券再奪《財資》Benchmark Awards「台灣最佳公司債發行主辦機構...
元大證券再奪《財資》Benchmark Awards「台灣最佳公司債發行主辦機構」等四大獎項 圖／元大證券
分享

債券元大公司債

相關新聞

銀行授信存匯人員賣保單 禁拿佣金

2019-11-15 00:19

玉山 邀偏鄉童聽音樂會

2019-11-15 02:46

永豐銀成大分行 AI加持

2019-11-15 02:46

中租數位轉型 三年有成

2019-11-15 02:46

金管會新規 專家：執行沒有難度

2019-11-15 02:46

金融業去化游資 大買債券

2019-11-15 00:05

元富證 上月賣債最多

2019-11-15 00:03

銀行抽佣賣投資保單 金管會將設限

2019-11-15 00:02

第一線金融人員：應直接禁賣投資保單

2019-11-15 00:00

星展銀年底前裁撤全台ATM 金管會要求提配套措施

2019-11-14 20:00

星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56

四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

外銀財富管理新方向 分眾化、數位化與客製化

2019-11-14 15:22

台灣人壽增員 啟動雙計畫

2019-11-14 14:56

南向拓案源 證交所前進印尼招商

2019-11-14 14:33

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 13:32

網銀前哨戰 消金大行優利搶客

2019-11-09 23:44

銀行高額補貼消金... 當心傷獲利

2019-11-09 23:38

數位理財通／網購神卡PK 回饋金拿好拿滿

2019-11-09 00:13
看更多

熱門文章

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

大船入港！群創回台投資701億元 回流台商最大咖

2019-11-14 17:44

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

家樂福接手台糖 西屯店15日開幕送砂糖、免費喝咖啡

2019-11-14 17:31

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

台商回台最大咖現身了 群創投資701億元

2019-11-14 22:20

父母送逾千萬嫁妝 贈與免稅

2019-11-14 14:21

台商回流最大案 群創回台投資701億元

2019-11-15 00:12

家樂福接手台糖店 變身出擊

2019-11-15 01:48

美超微根留台灣 投資200億

2019-11-14 23:27

傳與雅虎日本合併 LINE：尚未作出決議

2019-11-14 09:41

未提供Google應用服務 5家電信業不賣華為新旗艦機

2019-11-14 23:21

銀行抽佣賣投資保單 金管會將設限

2019-11-15 00:02

摩托羅拉推折疊機 要價4.5萬

2019-11-14 23:22

每人每年220萬贈與免稅額 以「贈與人」計算

2019-11-14 14:23

低薪公司董事 薪水將現形

2019-11-15 02:46

鮭魚返鄉最大案 群創回台投資700億

2019-11-15 01:48

高鐵列車車殼外漆可國產化 效果比日本原廠讚又便宜

2019-11-14 17:04

四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47

蘋果傳推智能眼鏡 大立光、穩懋吃補

2019-11-14 14:54

最壞時期已過 可成訂單能見度看到明年

2019-11-15 01:48

鴻海大投資 搶兆元商機

2019-11-15 01:48

電信三雄拚轉型 掀搶才大戰

2019-11-14 11:18

車險續保多收15萬保費 國泰產遭罰360萬元

2019-11-14 20:23

銀行授信存匯人員賣保單 禁拿佣金

2019-11-15 00:19

星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top